"Das haben sich die Jungs auch verdient"

„Die Feierlichkeiten begannen direkt nach dem Spiel auf dem Platz in Poel. Die Mannschaft hat dann den Abend auf dem Dorffest in Pastow und dann später in einer Diskothek in Rostock ausklingen lassen“, schildert Christopher Kaminski gegenüber FuPa die ausgelassene Stimmung im direkten Anschluss an den Erfolg. Der offizielle Höhepunkt im heimischen Umfeld steht jedoch noch bevor: „Die eigentliche Feier wird jetzt am kommenden Wochenende auf dem Vereinsgelände gemeinsam mit der 1. Männermannschaft stattfinden.“

Die Erleichterung und Freude im Lager des neuen Meisters nach dem entscheidenden Schritt zum Titelgewinn sind riesig. Unmittelbar nach dem Abpfiff ließen die Spieler ihren Emotionen freien Lauf und starteten eine spontane Partyreise, die sich über mehrere Stationen erstreckte.

Die nackten Zahlen einer dominanten Spielzeit

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle verdeutlicht die sportliche Überlegenheit, mit der sich der Tabellenführer den Spitzenplatz erarbeitet hat. Da in der Liga nur noch ein Spieltag aussteht, ist die Entscheidung um Platz eins vorzeitig gefallen. Der SV Pastow II führt das Klassement mit 67 Punkten aus bisher 25 absolvierten Partien an. Die Bilanz von 22 Siegen, einem Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen wird von einem hervorragenden Torverhältnis von 99:29 Toren untermauert.

Der direkte Verfolger, die SG Warnow Papendorf, belegt nach bisher 24 Spielen mit 56 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des Konkurrenten weist 18 Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 83:32 Toren auf, womit der Rückstand auf den Spitzenreiter uneinholbare elf Zähler beträgt.

Eine anspruchsvolle Vorgabe der Vereinsführung

Dass es in dieser Spielzeit für ganz oben reichen würde, war zu Beginn der Runde das Resultat einer ambitionierten, aber klaren Richtlinie. Das Team und das Trainergespann nahmen diese Vorgabe dankbar an und arbeiteten konsequent auf den Erfolg hin. „Wir haben zu Beginn der Sommervorbereitung von der sportlichen Leitung die Vorgabe bekommen, Tabellenplatz 1 bis 3 zu erreichen. Das haben die Mannschaft und wir Trainer als Herausforderung gesehen und wollten das Maximum aus der Saison herausholen“, erinnert sich Christopher Kaminski an die Anfänge der Meistersaison.

Konstanz und die Unterordnung für den gemeinsamen Erfolg

Als entscheidender Schlüssel für den Triumph über die Konkurrenz erwies sich im Laufe der Monate die personelle und spielerische Beständigkeit sowie das reibungslose Zusammenspiel innerhalb des gesamten Vereinsgefüges. Jeder Akteur stellte seine persönlichen Interessen komplett hintenan.

„Ausschlaggebend war, dass die Mannschaft eine eingeschworene Gruppe geworden ist und konstant ihre Leistung auf dem Platz abgerufen hat. Des Weiteren kam hinzu, dass, wenn wir Unterstützung von der 1. Männermannschaft bekommen haben, sich jeder untergeordnet hat, um erfolgreich Fußball zu spielen“, analysiert Christopher Kaminski die Erfolgsfaktoren.

Charakter und Gemeinschaft als Fundament im Amateursport

Auf dem Rasen und in der Kabine zeichnete sich das Meisterteam vor allem durch eine bemerkenswerte mentale Stärke aus, die auch durch personelle Rückschläge nicht ins Wanken gebracht werden konnte. Der unbändige Zusammenhalt bildete das eigentliche Herzstück des Erfolgs.

Christopher Kaminski unterstreicht die charakterlichen Tugenden seines Kaders deutlich: „Die absolute Stärke dieser Mannschaft ist, dass sie Charakter hat, und diese Eigenschaft kann man nicht trainieren, die muss man haben oder nicht. Die Mannschaft hat immer zusammengehalten, egal was passiert ist, ob Spieler mit schweren Verletzungen ausgefallen sind oder uns der eine oder andere Spieler im Laufe der Saison verlassen hat. Wenn man eine Gemeinschaft ist, dann ist das im Amateurfußball die halbe Miete, um erfolgreich zu sein.“

Gemeinsame Tage im Ferienhaus in Dänemark

Nach den kräftezehrenden Wochen im Titelkampf soll die Belohnung für die Spieler nicht zu kurz kommen. Während ein offizieller Festakt im Verein ansteht, zieht es einen Teil des Kaders für ein paar entspannte Tage ins Ausland. Bezüglich der anstehenden Freizeitplanungen berichtet Christopher Kaminski: „Teile der Mannschaft werden sich auf den Weg nach Dänemark machen und dort ein paar Tage in einem Ferienhaus verbringen. Das haben sich die Jungs auch verdient und sollen die Tage dort auch ordentlich genießen.“

Die selbstverständliche Wahrnehmung des Aufstiegsrechts

Zweifel daran, ob das Team den sportlichen Schritt nach oben in die Landesliga auch tatsächlich wahrnehmen wird, lässt der Trainer derweil gar nicht erst aufkommen. Für die Fußballer ist die nächsthöhere Spielklasse die gerechte Belohnung für die konstanten Leistungen der vergangenen Monate. Auf die Frage nach der Zukunft antwortet Christopher Kaminski unmissverständlich: „Ja, wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen. Denn wer am Ende der Saison oben steht, hat auch das Recht aufzusteigen.“

Herausforderungen bei der Kaderplanung für die neue Saison

Für die kommenden Aufgaben laufen die personellen Planungen im Hintergrund bereits an, wobei die Organisation bei einer zweiten Mannschaft naturgemäß besonderen Bedingungen unterliegt. Neben feststehenden Verstärkungen muss das Team auch das Karriereende erfahrener Kräfte verkraften.

„Die Kaderplanung für eine zweite Mannschaft im Verein ist nicht immer so einfach. Jetzt, wo feststeht, in welcher Liga wir ab der kommenden Saison spielen werden, können wir in den Gesprächen mit eventuellen Neuzugängen konkreter ins Gespräch gehen. Ansonsten bleibt der Kader im Kern zusammen. Ein bis zwei ältere Spieler werden ihre aktive Laufbahn nach der Saison beenden. Bis jetzt stehen zwei Neuzugänge fest“, gewährt Christopher Kaminski einen detaillierten Einblick in den aktuellen Stand der Dinge.

Der Klassenerhalt als oberste Prämisse für die Zukunft

Für die kommende Saison 2026/2027 in der Landesliga bleibt dier Trainer bodenständig und richtet den Blick sachlich auf den Verbleib in der Spielklasse, um sich langfristig auf dem veränderten Niveau zu etablieren. Christopher Kaminski gibt die klare Marschroute für die Zukunft vor: „Das Ziel für die kommende Saison heißt ganz klar Klassenerhalt und in der Liga bleiben.“