Volker Kollay (links) und Daniel Schappo coachen die SG Binsfeld zunächst bis zur Winterpause. – Foto: FuPa/Verein

Das haben die neuen Binsfelder Trainer vor B 15: Wie sich die Spielgemeinschaft nach dem Abgang von Sebastian Blaudszun aufstellt und wie die Trainer den Kader einschätzen.

Die Saison nimmt gerade erst so richtig an Fahrt auf – und schon ist Sebastian Blaudszun nicht mehr Trainer mehr des B15-Ligisten SG Binsfeld/Landscheid/Niederkail. Der aus Südthüringen stammende Coach hatte das Team nach der Winterpause der vergangenen Saison übernommen und in 13 Partien neun Siege geholt. Damit führte er die SG am Ende noch auf Platz vier. Nun hat Blaudszun nach nur drei Spieltagen sein Traineramt vorzeitig niedergelegt.

Nach Angaben des in der sportlichen und der SG-Leitung fungierenden Uwe Zwilling hat Blaudszun aus persönlichen Gründen aufgehört. Der 41-jährige, bisherige Coach war telefonisch für den TV bislang nicht zu erreichen. Nachfolger sind die beiden SG-Urgesteine Volker Kollay und Daniel Schappo. Kollay wirkt zudem noch auf dem Platz mit. Die Zusammenarbeit ist zunächst bis zur Winterpause vorgesehen. Dann wollen sich die Beteiligten noch mal zusammensetzen, um über eine eventuelle Verlängerung der Zusammenarbeit zu sprechen. „Wir hatten positive Gespräche mit den Verantwortlichen“, berichtet der 43-jährige Kollay, der auf dem Platz in der Abwehr agieren soll. „Mit meiner Erfahrung möchte ich helfen, die Defensive wieder stabiler zu machen, dem Mittelfeld Impulse zu geben und das Team auch ein Stück weit von hinten heraus zu führen. Es braucht klare Ansagen“, hofft der in Landscheid lebende Vollblutfußballer auf einen weiteren Aufschwung.

Kollay, der eine eigene Firma im Bereich Immobilien und Projektentwicklung unterhält und zusätzlich halbtags in Luxemburg im sozialpädagogischen Bereich tätig ist, ist zuversichtlich, die Mannschaft dahin zu bringen, wo sie seines Erachtens auch hingehört: „Die mittelfristige Perspektive soll schon wieder in der A-Liga liegen. Doch zunächst gilt es, den personellen Umbruch weiterzuführen und eine gewisse Stabilität in die Mannschaft zu bringen.“ Das gleiche Credo verfolgt Schappo, der ebenfalls in Landscheid lebt: „Volker und ich sind uns darin einig, wieder ein Team zu bilden und als Einheit zusammenzuwachsen. Wir haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Leuten. Es geht darum, die positive Serie, die wir mit den Siegen gegen Traben-Trarbach (3:2) und zuletzt in Klausen (3:0) begonnen haben, am Sonntag daheim gegen Lüxem II fortzusetzen.“