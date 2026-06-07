„Das haben die Jungs nicht verdient“: Emmering bedauert den Kreisliga-Abstieg

Die entscheidende Szene des Relegationskrimis: Emmerings Torwart Andreas Kleingütl und Benno Stadler (re.) konnten in der Schlussminute gegen Patrick Schmid nicht richtig klären. Michael Maier fälschte den Schuss ins eigene Tor ab – das 2:3, der Abstieg der Grün-Weißen ist besiegelt. – Foto: Christian Muehlhofer

Der TSV Emmering muss nach einer 2:3-Niederlage gegen den TSV Babensham in die Kreisklasse absteigen. Vor 1600 Zuschauern führte Emmering zweimal, kassierte aber jeweils postwendend den Ausgleich.

Vor der beeindruckenden Kulisse von 1600 Zuschauern musste Inn/Salzach-Kreisligist TSV Emmering am Freitagabend im Relegationskrimi gegen den TSV Babensham eine bittere 2:3 (0:0)-Niederlage hinnehmen. Auf dem neutralen Rasenplatz des SV Forsting/Pfaffing verpassten die Emmeringer Kicker damit den Klassenerhalt und müssen in die Kreisklasse absteigen.

Vor allem die Anhänger des TSV Babensham sorgten für eine außergewöhnliche Atmosphäre. Die „Blaue Meute“ nahm eine komplette Seite des Sportplatzes ein und verwandelte die Anlage in einen stimmungsvollen Fußballtempel. Mit Fahnen, Trommeln, blau-weißer Pyrotechnik und lautstarken Gesängen feuerten die Babenshamer Fans ihre Elf über die gesamte Spielzeit hinweg an.

Auf dem Platz wurde ebenfalls einiges geboten. Beide Mannschaften kämpften leidenschaftlich bis zur letzten Minute um jeden Ball. Der Spielverlauf mit zwei Emmeringer Führungstoren und postwendenden Babenshamer Antworten hielt die Spannung bis zum Schlusspfiff hoch.

Für Diskussionen sorgten einige Entscheidungen des Schiedsrichters Rudi Ehmann (SV Haiming), die insbesondere im Emmeringer Lager für Unmut sorgten. Das Verhältnis der gelben Karten stand 9:2 für die Grün-Weißen, die auch eine Ampelkarte (85.) vor dem 2:2 (87.) schlucken mussten. Die Emotionen kochten mehrfach hoch.

„Wir sind gut in das Spiel gekommen und haben uns dann von Babensham die Schneid abkaufen lassen“, analysierte Emmerings Fußball-Abteilungsleiter Andi Bauer nach der Partie. „Die zweite Halbzeit haben wir besser gespielt. Ich bin trotz allem stolz auf das, was die Mannschaft geleistet hat.“

Auch TSVE-Spieler Alex Robeis fand deutliche Worte: „Der Schiedsrichter hat zu früh mit den gelben Karten angefangen und gerade in der Schlussphase das Spiel aus der Hand gegeben. Aber am Ende sind wir selbst dafür verantwortlich, unsere Tore zu machen.“ Für seinen Verein wird Robeis auch kommende Saison in der Kreisklasse auflaufen: „Nach einem Abstieg hört man nicht auf.“

Besonders schwer fiel die Niederlage Emmerings Trainer Thomas Köck. „Es tut einfach nur weh. Das haben die Jungs nicht verdient. Sie waren seit April auf einem guten Weg“, sagte der sichtlich enttäuschte Coach. Ob er auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie der ersten Mannschaft stehen wird, ließ Köck an diesem Abend noch offen.

So endete für den TSV Emmering eine Saison mit einem bitteren Abschluss. Trotz des verpassten Kreisliga-Klassenerhalts überwogen nach dem Schlusspfiff aber auch Anerkennung und Respekt für die Leistung der Mannschaft, die bis zur letzten Sekunde alles versucht hatte.