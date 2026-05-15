„Das habe ich so in meiner Karriere selten erlebt“ Interview: Preussen Kapitän Patrick Breitkreuz hört nach Regionalliga-Klassenerhalt auf von far · Heute, 16:03 Uhr · 0 Leser

Patrick Breitkreuz in der Oberliga gegen Ahrensfelde – Foto: Frank Arlinghaus

Der Kapitän des BFC Preussen hat seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Patrick Breitkreuz spricht im FuPa-Interview über seine Knieprobleme, den Durchmarsch von der Berlin-Liga bis in die Regionalliga, seine mögliche Zukunft als Co-Trainer – und über den Mitspieler, ohne den vieles nicht möglich gewesen wäre

Der letzte Auftritt von Patrick Breitkreuz gegen ZFC Meuselwitz

Mit dem 2:1-Heimsieg gegen den ZFC Meuselwitz endete am vergangenen Wochenende nicht nur die Saison des BFC Preussen – es war zugleich der letzte Auftritt von Kapitän Patrick Breitkreuz als aktiver Fußballer. Der 34-Jährige verabschiedete sich nach einer Karriere, die ihn von der Jugend bei Hertha BSC über Stationen bei Holstein Kiel, FC Energie Cottbus, SV Wehen Wiesbaden und den Würzburger Kickers zurück nach Berlin führte.

Breitkreuz re gegen RW Erfurt in der Regionalliga Nordost – Foto: Julius Schwalenberg

163 Drittliga-Spiele absolvierte Breitkreuz in seiner Laufbahn. Besonders prägend werden aber die vergangenen Jahre beim BFC Preussen: Als Führungsspieler und Kapitän führt er den Klub von der Berlin-Liga bis in die Regionalliga Nordost und hat entscheidenden Anteil am Klassenerhalt in der Premierensaison. Im Gespräch mit FuPa Berlin spricht Breitkreuz offen über seine Entscheidung aufzuhören, mögliche erste Schritte als Trainer und die wichtigsten Wegbegleiter seiner Karriere. Alles über Patrick Breitkreuz hier Das Interview mit Patrick Breitkreuz FuPa Berlin: Patrick, der Berliner Buschfunk spricht von deinem letzten Spiel für Preussen. Warum hörst du auf – und geht es vielleicht doch noch irgendwo weiter? Patrick Breitkreuz: Ich höre auf, weil ich seit März Knieprobleme habe und mit Preussen alles erreicht habe, was ich mir vorgenommen hatte: von der Berlin-Liga bis in die Regionalliga aufzusteigen und dort den Klassenerhalt zu schaffen. FuPa Berlin: Preussen hat den Durchmarsch von der Berlin-Liga bis in die Regionalliga geschafft. Deinen Anteil daran sehen viele bei 70 Prozent … Patrick Breitkreuz: 70 Prozent sind vielleicht etwas übertrieben, aber ich bin stolz darauf, einen großen Anteil mit meinen Leistungen gehabt zu haben und gleichzeitig auch für eine Gewinnermentalität außerhalb des Platzes gesorgt zu haben. FuPa Berlin: Kannst du dir eine Trainerkarriere vorstellen? Patrick Breitkreuz: Ja, ich bin mit Preussen im Austausch und werde wahrscheinlich die Möglichkeit bekommen, ins Trainerteam zu rutschen, um meine Erfahrungen weiterzugeben und die ersten Schritte als Co-Trainer in der Regionalliga zu machen. FuPa Berlin: Was zeichnet das Trainerduo Daniel Volbert und Thorben Marx aus? Patrick Breitkreuz: Die beiden zeichnet vor allem die Zusammenarbeit mit der Mannschaft aus. Sie binden das Team aktiv ein, wodurch echtes Teamwork entsteht. Das habe ich so in meiner Karriere selten erlebt.

Breitkreuz in der Oberliga gegen Hansa II – Foto: Frank Arlinghaus