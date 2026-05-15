„Das habe ich so in meiner Karriere selten erlebt“

Der Kapitän des BFC Preussen hat seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Patrick Breitkreuz spricht im FuPa-Interview über seine Knieprobleme, den Durchmarsch von der Berlin-Liga bis in die Regionalliga, seine mögliche Zukunft als Co-Trainer – und über den Mitspieler, ohne den vieles nicht möglich gewesen wäre
Der letzte Auftritt von Patrick Breitkreuz gegen ZFC Meuselwitz
Mit dem 2:1-Heimsieg gegen den ZFC Meuselwitz endete am vergangenen Wochenende nicht nur die Saison des BFC Preussen – es war zugleich der letzte Auftritt von Kapitän Patrick Breitkreuz als aktiver Fußballer. Der 34-Jährige verabschiedete sich nach einer Karriere, die ihn von der Jugend bei Hertha BSC über Stationen bei Holstein Kiel, FC Energie Cottbus, SV Wehen Wiesbaden und den Würzburger Kickers zurück nach Berlin führte.
163 Drittliga-Spiele absolvierte Breitkreuz in seiner Laufbahn. Besonders prägend werden aber die vergangenen Jahre beim BFC Preussen: Als Führungsspieler und Kapitän führt er den Klub von der Berlin-Liga bis in die Regionalliga Nordost und hat entscheidenden Anteil am Klassenerhalt in der Premierensaison.
Im Gespräch mit FuPa Berlin spricht Breitkreuz offen über seine Entscheidung aufzuhören, mögliche erste Schritte als Trainer und die wichtigsten Wegbegleiter seiner Karriere.
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FuPa Berlin: Patrick, der Berliner Buschfunk spricht von deinem letzten Spiel für Preussen. Warum hörst du auf – und geht es vielleicht doch noch irgendwo weiter?
Patrick Breitkreuz: Ich höre auf, weil ich seit März Knieprobleme habe und mit Preussen alles erreicht habe, was ich mir vorgenommen hatte: von der Berlin-Liga bis in die Regionalliga aufzusteigen und dort den Klassenerhalt zu schaffen.
FuPa Berlin: Preussen hat den Durchmarsch von der Berlin-Liga bis in die Regionalliga geschafft. Deinen Anteil daran sehen viele bei 70 Prozent …
Patrick Breitkreuz: 70 Prozent sind vielleicht etwas übertrieben, aber ich bin stolz darauf, einen großen Anteil mit meinen Leistungen gehabt zu haben und gleichzeitig auch für eine Gewinnermentalität außerhalb des Platzes gesorgt zu haben.
FuPa Berlin: Kannst du dir eine Trainerkarriere vorstellen?
Patrick Breitkreuz: Ja, ich bin mit Preussen im Austausch und werde wahrscheinlich die Möglichkeit bekommen, ins Trainerteam zu rutschen, um meine Erfahrungen weiterzugeben und die ersten Schritte als Co-Trainer in der Regionalliga zu machen.
FuPa Berlin: Was zeichnet das Trainerduo Daniel Volbert und Thorben Marx aus?
Patrick Breitkreuz: Die beiden zeichnet vor allem die Zusammenarbeit mit der Mannschaft aus. Sie binden das Team aktiv ein, wodurch echtes Teamwork entsteht. Das habe ich so in meiner Karriere selten erlebt.
FuPa Berlin: Wie schafft man es über Jahre konstant Top-Leistungen zu bringen und dabei größere Verletzungen zu vermeiden?
Patrick Breitkreuz: Ich denke, Konstanz lernt man vor allem gegen Ende der Karriere. Außerdem spielt es eine große Rolle, ob man mit vollem Herzen dabei ist oder nicht. Bei Verletzungen gehört natürlich auch immer etwas Glück dazu.
FuPa Berlin: Viele Talente schaffen es trotz großer Hoffnung nie in den Profifußball. Welche Empfehlungen würdest du jungen Spielern geben?
Patrick Breitkreuz: Schwer zu sagen, weil sich der Fußball mittlerweile verändert hat und heute andere Dinge gefragt sind als zu meiner Zeit. Aber die Hauptfaktoren bleiben: Einstellung, Talent und Charakter.
FuPa Berlin: Welcher Mitspieler war für dich der wichtigste?
Patrick Breitkreuz: Mein wichtigster Mitspieler war ganz klar Stephan Brehmer. Mit ihm habe ich mit Abstand die meisten Spiele und Siege geholt, unter anderem den Berliner Pokal sowie die beiden Aufstiege mit Preussen. Den Durchmarsch haben wir gemeinsam geschafft. Ohne ihn wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen.
FuPa Berlin: Von welchem Trainer hast du am meisten gelernt?
Patrick Breitkreuz: Am meisten geprägt haben mich Karsten Heine bei Hertha BSC II und Karsten Neitzel bei Holstein Kiel. Vor allem in meinen ersten Männerjahren habe ich von ihnen fachlich sehr viel mit auf den Weg bekommen.
FuPa Berlin: Was war dein Erfolgsgeheimnis im Strafraum?
Patrick Breitkreuz: Ein großes Geheimnis gibt es da nicht. Erfahrung und Qualität sind entscheidend.
FuPa Berlin: Welches Spiel war das wichtigste deiner Karriere?
Patrick Breitkreuz: Vom Rahmen her war das wichtigste Spiel wahrscheinlich die Aufstiegsrelegation mit Holstein Kiel gegen 1860 München vor 50.000 Zuschauern in der Allianz Arena mit zahlreichen Auswärtsfans. Leider mit einem schlechten Ende.
Das persönlich wichtigste Spiel war aber das Aufstiegsfinale mit Preussen gegen Mahlsdorf. In der letzten Sekunde aufzusteigen, war ein unglaubliches Gefühl, das mir am meisten bedeutet hat.
FuPa Berlin: Welcher Gegenspieler war der unangenehmste?
Patrick Breitkreuz: Ich hatte viele unangenehme Gegenspieler, aber einer, der mir immer in Erinnerung bleiben wird, ist Naldo. Ich habe im DFB-Pokal gegen ihn gespielt und das war schon eine andere Qualitätskategorie.
FuPa Berlin: Welche Niederlage oder welches Ergebnis hat dich in dieser Saison am meisten geärgert?
Patrick Breitkreuz: Das war eigentlich keine Niederlage, sondern der Last-Minute-Ausgleich in Chemnitz. Wir haben dort ein richtig starkes Spiel gemacht, und es war noch ziemlich am Anfang der Saison. Ein Sieg in Chemnitz wäre natürlich ein besonderes Erlebnis gewesen. Aber wir haben später ja noch bewiesen, dass wir auch in großen Stadien bestehen und gewinnen können.
FuPa Berlin: Was fehlt Preussen noch auf dem Weg Richtung 3. Liga?
Patrick Breitkreuz: Ich denke, es ist erstmal wichtig, sich in der Regionalliga zu etablieren. Das ist wahrscheinlich die schwerste und attraktivste Regionalliga. Selbst dafür haben wir im Vergleich bei den Rahmenbedingungen noch Nachholbedarf. Aber der Verein zeigt eine positive Entwicklung, und sportlich haben wir uns diese Saison bestens präsentiert.
FuPa Berlin: Wer macht das Rennen im Aufstiegskampf – Lok Leipzig oder Carl Zeiss Jena?
Patrick Breitkreuz: Ich denke, Lok wird Meister, weil Jena das schwerere Restprogramm hat. In der Relegation wartet mit Würzburg natürlich ein starker Gegner.
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