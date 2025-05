"Das habe ich in der Form noch nicht erlebt"

Bei einem Blick auf die Tabelle sollte die Favoritenrolle schnell an den 1. SC 1911 Heiligenstadt vergeben sein, wenngleich die Spielvereinigung nach fünf Spielen ohne Niederlage mit breiter Brust in die Partie gehen wird. Im Vorfeld der Partie haben wir mit Geratals Cheftrainer, Frank Schwalenberg, gesprochen. Im FuPa Interview spricht er neben der kommenden Partie auch über seine Eindrücke in seiner neuen Rolle sowie über die Gründe für die aktuelle Konstanz seiner Mannschaft.

Frank Schwalenberg: Ich habe ja bereits im Männer- und Profibereich einige Erfahrungen machen dürfen, weshalb ich die bisherige Zeit als sehr positiv empfinde. Besonders imponiert mir die Gelassenheit, mit der hier in Geratal gearbeitet wird. Niemand nimmt seine Rolle zu wichtig und möchte sich in irgendeiner Form profilieren. Die Arbeit hier basiert auf einem großen Vertrauensverhältnis und alle sind sehr eng miteinander, ohne den anderen verändern zu wollen. Dies habe ich in meinen vorherigen Stationen in dieser Form noch nicht erlebt, weshalb es mir hier sehr viel Spaß macht und ich hoffe, dass das auch so bleibt.

FuPa Thüringen: Die Spvgg Geratal ist seit fünf Spielen ungeschlagen und hat sich damit in Sachen Klassenerhalt eine gute Ausgangslage geschaffen. Womit hängt diese aktuelle Konstanz in deinen Augen zusammen?

Frank Schwalenberg: Ich habe das schon einmal erwähnt und bin überzeugt, dass dies eine Frage des Prozesses ist. Ich persönlich hatte zu Beginn den Anspruch einen qualitativ besseren Fußball zu spielen. Mit Blick auf die vorhandene Situation mitten in der Saison und dem damit verbundenen Abstiegskampf musste ich feststellen, dass dies wahrscheinlich der falsche Ansatz war. Daher ging es für mich in erster Linie um die Stabilisierung der Mannschaft bzw. des Defensivverbundes, da man den den Abstieg in erster Linie mit einem guten Defensivverhalten verhindert. Wir werden nie genug Tore schießen, um uns dahingehend freizuschießen. Wir gehen immer mit einem 0:0 ins Spiel und im Zweifelsfall geben wir dieses Unentschieden auch nicht wieder her. Das beste Beispiel dafür ist die Partie von letzter Woche beim 1. FC Eichsfeld. Aufgrund der letzten Erfolge hat die Mannschaft erkannt, dass diese Marschroute, die wir als Trainerteam vorgeben, erfolgreich sein kann und Punkte bringt. Wenn der Beweis für ein funktionierendes System erbracht ist, ist das meist das Beste was einem Fußballer passieren kann. Dieses System kann im nächsten Jahr ganz anders aussehen. In diesem Jahr geht es nur um die nötigen Punkte, die zum Klassenerhalt nötig sind.

FuPa Thüringen: Am Wochenende geht es gegen das Spitzenteam aus Heiligenstadt. Wie bereitest du deine Mannschaft auf solch einen Gegner vor und was braucht es, um auch in diesem Spiel zu punkten?

Frank Schwalenberg: Ich habe Heiligenstadt zuletzt in Weimar angeschaut, weil wir an dem Ostermontag spielfrei waren. Das ist eine super Mannschaft, die extrem abgeklärt und erwachsen auftritt und in ihrem Spiel das Tempo sehr gut variiert. Ich habe da den höchsten Respekt und alles andere als eine Niederlage wäre von unserer Seite aus auch vermessen. Wenn es uns gelingt in die Zweikämpfe zu kommen, die Räume sehr eng zu halten und bereits bei der Ballannahme zu stören, haben wir vielleicht eine Chance. Unser Ziel ist es Stress auf den Spielaufbau der Heiligenstädter auszuüben und die Partie durch ein gutes läuferisches Engagement möglichst lang offen zu gestalten. Wenn nicht ist das auch kein Beinbruch. Wir haben die Punkte da geholt, wo wir sie holen mussten und ich hoffe wir holen noch die nötigen Punkte, um den Klassenerhalt fix zu machen. Aus diesen Gründen ist die Partie gegen Heiligenstadt nicht richtungsweisend, wenngleich ich mich sehr darauf, dass wir uns mit solch einem starken Gegner messen dürfen.