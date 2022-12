Das große Zittern im Fußballkreis Kleve und Geldern In allen Klassen oberhalb der Kreisliga schweben Mannschaften des Kreises Kleve/Geldern in dieser Saison in Abstiegsgefahr. Für das eine oder andere Team ist die Lage dabei schon relativ hoffnungslos. Ein Überblick.

Die Gefahr ist groß, dass die Saison 2022/23 eine der bittersten in der Geschichte des Fußball-Kreises Kleve/Geldern wird. Denn bei den meisten Männer-Teams, die in den Klassen oberhalb der Kreisliga A auflaufen, geht das große Zittern im Abstiegskampf um.

Für die eine oder andere Mannschaft ist die Lage schon recht aussichtslos, auch wenn überall das Prinzip Hoffnung herrscht, es nach der Winterpause irgendwie noch richten zu können. Doch die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es einige Teams aus dem Kreis erwischen wird. Ein Überblick.

Regionalliga Der SV Straelen versichert beharrlich, dass er sich noch lange nicht aufgegeben hat, was die Mannschaft in den vergangenen Wochen auch mit ansprechenden Leistungen auf dem Rasen unterstrichen hat. Nur: Der Ertrag ist bei allem Einsatz äußerst gering. Das große Problem ist die Abteilung Offensive. Nur zwölf Tore in 20 Partien sind ein eindeutiger Beleg dafür. Den SV Straelen, der gerade einmal neun Punkte auf dem Konto hat, trennen bei noch 14 ausstehenden Begegnungen bereits elf Zähler vom 14. Platz, der in jedem Fall die Rettung bedeutet. Da fällt es selbst allergrößten Optimisten schwer, an den Klassenerhalt zu glauben. Es spricht fast alles dafür, dass an der Römerstraße in der neuen Saison wieder Oberliga-Fußball geboten wird.

Oberliga Nichts ist beim 1. FC Kleve in dieser Saison so beständig wie seine Unbeständigkeit. Die Mannschaft hat ihre Oberliga-Tauglichkeit schon hinreichend unter Beweis gestellt. Doch es hagelte auch immer wieder bittere Rückschläge wie zuletzt das 0:7 gegen den VfB Hilden 03. Deshalb geht das Team von Trainer Umut Akpinar mit nur einem Punkt Vorsprung vor dem ersten der gleich sechs Abstiegsplätze in die kurze Winterpause. Das große Problem des 1. FC Kleve ist, dass er in einigen Mannschaftsteilen nicht breit genug aufgestellt ist. Vor allem in der Offensive mangelt es an Alternativen, weshalb der Klub gut daran tun würde, über den Jahreswechsel personell nachzulegen. Trotzdem sollte es zum Ligaver­bleib reichen, weil es viele erfahrene Kräfte im eingespielten Team gibt.