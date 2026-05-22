Das große Zittern bleibt aus Landesliga Rhein-Neckar +++ FV Nußloch hat dank einer starken Rückrunde frühzeitig den Klassenerhalt gefeiert von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Daniel Herm hängt nach Rundenschluss seine Fußballschuhe an den Nagel. – Foto: Alex Tiedl

Im Winter war damit nicht zu rechnen gewesen. Der FV Nußloch schien sich auf eine nervenaufreibende Rückrunde mittendrin im Abstiegskampf einstellen zu müssen. Mit viel Fleiß in der Vorbereitung und einer etwas anderen Herangehensweise hat die Elf der beiden Trainer Steffen Kochendörfer und Daniel Herm rasch eine Lücke zwischen sich und die Abstiegsränge gebracht. Der Lohn ist der frühzeitige Klassenerhalt, das Heimspiel am Samstag gegen den VfB St.Leon eines ohne großen Druck (Anpfiff, 17 Uhr).

Glückwunsch zum sicheren Klassenerhalt. Wie erleichtert sind Sie? "Dankeschön", sagt Steffen Kochendörfer. Nußlochs Trainer ist wie erwartet sehr erleichtert und ergänzt, "danach sah es nach der Vorrunde ja nicht wirklich aus." Nach der Vorrunde stand Ihre Mannschaft auf dem Relegationsplatz gegen den Abstieg. Warum lief es in der zweiten Saison augenscheinlich so viel besser? Die bessere Form liegt laut dem Spielertrainer in der körperlichen Verfassung begründet. "Wir sind deutlich fitter geworden, darauf haben wir aber auch großen Wert gelegt", verrät Kochendörfer.

Außerdem haben die Nußlocher ihre Art zu spielen angepasst, wie der Coach hinzufügt: "Wir haben nicht mehr nur versucht von hinten herauszuspielen, sondern haben bewusst ab und zu auf lange Bälle gesetzt." Das Ergebnis sind bislang 27 Punkte in der zweiten Saisonhälfte im Vergleich zur 16 in der Hinrunde.