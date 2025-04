Das große Ziel ganz dicht vor den Augen 

„Wir brauchen noch sieben Punkte aus den nächsten drei Spielen zur vorzeitigen Meisterschaft, es sei denn, die SG Boos patzt vorher“, weiß Trainer Florian Grün um eine herausragende Ausgangsposition. „Als ich 2019 zur SG gekommen bin, haben wir immer versucht aufzusteigen. Die SG-Erweiterung um Deudesfeld und Üdersdorf war der absolut richtige Schritt. Wir wurden im Sommer 2021 nach einem 5:3-Finalsieg gegen den SV Niederemmel Pokalsieger und in den Jahren danach zweimal Vizemeister. Es hat aber bislang nie zum großen Coup gereicht. Umso glücklicher bin ich, dass wir es in dieser Saison endlich packen werden“, schätzt der frühere Regionalligaspieler des Wuppertaler SV die kontinuierlichen Weiterentwicklung des gesamten Teams. Im Vorjahr – der ersten Saison der Spielklassenreform – lief es noch nicht ganz so erfolgreich, als man auf dem sechsten Rang über die Ziellinie kam. „Wir wussten, dass es Zeit braucht, um den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Das hat jetzt absolut super funktioniert“, sagt der 34-Jährige.

Die Ziele bis zum Saisonende sind klar. „Wir wollen möglichst ohne Niederlage die Saison abschließen und könnten damit Historisches schaffen. Wir werden aber auf noch sieben extrem motivierte Gegner treffen, die uns in die Suppe spucken wollen“, weiß Grün. Die neue Saison wirft bereits ihre Schatten voraus. „Alle Spieler bleiben an Bord und haben richtig Bock auf die A-Liga“, betont der Coach, der im Trainerteam auch künftig auf bewährtes Personal zurückgreifen darf. So bleibt neben Grün auch Co-Spielertrainer Tobias Schmitz dabei. Zudem wird der 37-Jährige zwischen den Pfosten stehen. Auch bei Nora Meyer, der zweiten Co-Trainerin, sieht es gut aus, dass sie nach einem finalen Gespräch in der kommenden Woche über den Sommer hinaus an Bord bleibt. Für die A-Liga ist man auf der Suche nach punktuellen Verstärkungen. Grundsätzlich gilt für Grün: „Der Kader ist stark genug für die A-Liga, doch es wird kein Selbstläufer.“ Als gefühlter Neuzugang kommt Paul Becker, dessen Bruder Nils zweiter Torwart der SG ist, nach ausgeheiltem Kreuzbandriss zurück.

Am Sonntag gastiert der designierte Aufsteiger ab 14.30 Uhr beim Dritten SV Fortuna Nohn – jener Mannschaft, die in der aktuellen Saison noch kein Heimspiel verloren hat.