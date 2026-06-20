Das große Schaulaufen zum Finale in der Sachsenklasse Ost

– Foto: Franziska Liebig

Der 30. Spieltag der Sachsenklasse Ost gerät zum feierlichen Kehraus einer langen und kräftezehrenden Saison. Die ganz großen Spannungsbögen sind abgeflacht: Der FSV 1990 Neusalza-Spremberg steht längst als meisterlicher Branchenprimus fest, und im Tabellenkeller ist die Entscheidung ebenfalls besiegelt. Der SV Aufbau Deutschbaselitz ist auf Platz 13 endgültig gerettet. Für die Mannschaften darunter bleibt nur der bittere Weg in die Kreisoberliga. Es geht darum, sich mit Anstand aus der Spielzeit zu verabschieden und den Fans ein letztes Mal attraktiven Fußball ohne taktische Fesseln zu bieten.

Im Duell der Tabellennachbarn geht es um den feinen Unterschied im gesicherten Mittelfeld. Der SV Wesenitztal belegt mit 39 Punkten Platz zehn, während die Gäste aus Weixdorf mit 41 Zählern auf Platz acht rangieren. Die Erinnerung an die Hinrunde ist für die Wesenitztaler ein Ansporn zur Revanche, denn damals unterlag man in Weixdorf mit 0:2. Beide Mannschaften können völlig befreit aufspielen, was den Zuschauern eine offensiv geführte Partie garantieren dürfte. Mit einem Heimsieg könnte Wesenitztal in der Endabrechnung noch an Weixdorf vorbeiziehen.

Für den NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 ist es das letzte Spiel in dieser Liga. Auf Platz 14 liegend, verabschiedet sich der Aufsteiger mit 20 Punkten in die Unterklassigkeit. Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen viel Moral bewiesen und will sich mit Anstand von den eigenen Fans verabschieden. Der Post SV Dresden rangiert mit 34 Punkten auf Platz zwölf und ist damit aller Sorgen entledigt. Im ersten Aufeinandertreffen dieser beiden Teams behielten die Dresdner souverän mit 3:1 die Oberhand. ---

Der unangefochtene Meister lädt zum finalen Tanz. Der FSV 1990 Neusalza-Spremberg hat unfassbare 71 Punkte gesammelt und will die Meisterschale mit einem Heimsieg krönen. Zu Gast ist der FSV Oderwitz 02, der mit 51 Punkten auf Platz drei steht und in der Hinrunde bewies, wie man dem Primus beikommt. Das damalige Duell endete mit einem hart umkämpften 1:1 Unentschieden. Oderwitz möchte dem Champion die Meisterfeier vermiesen und gleichzeitig die theoretische Chance auf Platz zwei wahren, falls Niesky parallel patzen sollte. ---

Morgen, 15:00 Uhr FV Eintracht Niesky Niesky SV Chemie Dohna Chemie Dohna 15:00 PUSH

Die Eintracht aus Niesky hat sich mit 54 Punkten auf Platz zwei festgebissen und will die Vizemeisterschaft im heimischen Stadion endgültig zementieren. Mit dem SV Chemie Dohna reist der Neunte der Tabelle an. Die Gäste haben 40 Zähler auf dem Konto und blicken auf eine solide Spielzeit zurück. Ein Blick auf das Hinspiel dürfte den Chemikern jedoch Sorgenfalten auf die Stirn treiben: Niesky überrollte Dohna damals auswärts mit 6:2. Die herausragende Offensive der Gastgeber wird auch in diesem abschließenden Spiel den Ton angeben wollen. Lukas Scharf (Pressesprecher, Eintracht Niesky): „Am kommenden Wochenende steht der finale Spieltag der Saison vor der Tür – und für unseren Trainer Enrico Kuntke wird es zugleich das letzte Spiel in seiner Amtszeit bei der Eintracht sein. Umso größer ist die Motivation innerhalb der gesamten Mannschaft, ihm einen absolut gebührenden Abschied zu bereiten. Mit einer leidenschaftlichen Leistung und drei Punkten wollen wir uns für seine hervorragende Arbeit bedanken und ihm diesen Abschied so erfolgreich wie möglich gestalten. Gleichzeitig möchten wir diese Spielzeit als Team mit einem positiven Ergebnis abrunden und noch einmal genau die Stärken zeigen, die uns über die Saison hinweg ausgezeichnet haben. Wir werden in den letzten 90 Minuten noch einmal alles investieren, um das Feld als Sieger zu verlassen und gemeinsam einen rundum gelungenen Schlusspunkt zu setzen.“ ---

Morgen, 15:00 Uhr Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 II SG Dresden Striesen SG Striesen 15:00 PUSH

Die Reserve aus Bischofswerda hat den Klassenerhalt gesichert und belegt mit 36 Punkten Platz elf. Nun empfängt die Mannschaft die SG Dresden Striesen, die mit 44 Zählern auf einem starken siebten Rang verweilt. Das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Kontrahenten war ein spektakuläres Torfestival, das Bischofswerda auswärts knapp mit 4:3 für sich entschied. Striesen brennt vor dem Abpfiff der Saison auf Revanche für diese bittere Hinspielniederlage, während die Hausherren die Spielzeit mit einem Heimerfolg vor eigenem Publikum abschließen möchten. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Bannewitz SV Bannewitz Radebeuler BC 08 Radebeul 15:00 PUSH

Der bittere Gang in die Kreisoberliga ist für den SV Bannewitz traurige Gewissheit. Auf Platz 15 rangierend, holte der Aufsteiger lediglich 19 Punkte. Zum Abschied gastiert der Radebeuler BC 08, der auf eine überaus erfolgreiche Runde zurückblickt und mit 46 Punkten Platz fünf absichert. In der Hinrunde lieferte Bannewitz dem Favoriten einen großen Kampf, musste sich am Ende jedoch knapp mit 1:0 geschlagen geben. Für Radebeul ist es die Chance, eine starke Saisonausbeute auswärts souverän abzurunden. Ezequiel Rosendo (Trainer, Radebeuler BC): „Wir haben die gesamte Woche intensiv genutzt, um Spieler aus der zweiten Männermannschaft und der A-Jugend bei uns zu integrieren, gemeinsam zu trainieren und bereits einige Dinge für die kommende Saison auszuprobieren. Demzufolge werden wir am Wochenende gegen Bannewitz mit einer bunt gemischten Mannschaft auflaufen. Unser klares Ziel für dieses Spiel ist es, den Jungs, die bisher noch nicht so viel Erfahrung sammeln konnten, wertvolle Einsatzzeit in einem echten Punktspiel zu geben. Insgesamt blicken wir auf eine wirklich gute Rückrunde zurück, mit der ich sehr zufrieden bin. Wir stehen defensiv enorm stabil und kassieren kaum Gegentore. Obwohl wir selbst nicht übermäßig viele Treffer erzielt haben, waren die Chancen dafür eigentlich in fast jedem Spiel da. Deswegen bin ich absolut positiv gestimmt und zufrieden, auch wenn wir natürlich weiterhin intensiv an unserem Torabschluss und der Effektivität im letzten Drittel arbeiten müssen. Ich bin einfach froh, dass wir in diesen letzten Saisonspielen keinen Druck mehr haben. Genau das gibt uns jetzt die wunderbare Möglichkeit, den jungen Spielern völlig unbeschwert von Anfang an eine Chance zu geben.“ ---

Zwei Aufsteiger mit völlig unterschiedlichem Schicksal treffen am letzten Spieltag aufeinander. Der FV Blau-Weiß Zschachwitz muss als Tabellenletzter mit nur 18 Punkten und heftigen 110 Gegentoren wieder absteigen. Die Gäste aus Deutschbaselitz hingegen feierten zuletzt den definitiven Klassenerhalt und liegen mit 32 Punkten sicher auf Platz 13. Das Hinspiel endete mit einem versöhnlichen 2:2 Unentschieden. Für Zschachwitz geht es im letzten Heimspiel einzig und allein darum, sich mit erhobenem Haupt von den treuen Anhängern zu verabschieden. Ronny Glöckner (Trainer, Aufbau Deutschbaselitz): „Die Tabellenkonstellation ist klar, und nach den erlösenden Nachrichten in dieser Woche, dass der Klassenerhalt endgültig feststeht, fällt uns allen natürlich ein riesiger Stein vom Herzen. Wir gehen dieses letzte Spiel ganz gezielt an, weil wir die Saison unbedingt mit einem Erfolgserlebnis und drei Punkten für das gute Gefühl beenden wollen. Einfach wird das allerdings nicht: Bei Temperaturen von über 30 Grad und einer aktuell ohnehin sehr angespannten personellen Situation wird uns noch einmal alles abverlangt. Dennoch sehe ich die Mannschaft ganz klar in der Pflicht zu beweisen, dass wir völlig zu Recht in dieser Klasse bleiben. Das wollen wir mit aller Macht auf dem Platz zeigen. Nach dem Abpfiff wird dann aber erst einmal durchgeatmet. Wir freuen uns über den geschafften Klassenerhalt und verabschieden uns in die wohlverdienten drei Wochen Sommerpause. Am 14. Juli starten wir dann wieder mit dem Trainingsauftakt in die Vorbereitung, um in der neuen Saison einiges besser zu machen. Parallel versuchen wir natürlich, den Kader personell etwas nachzurüsten – auch wenn wir alle wissen, wie extrem schwierig die Spielersuche hier in unserer Region ist. Aber genau das sind jetzt unsere Aufgaben.“ ---

Morgen, 15:00 Uhr Hoyerswerdaer FC Hoyerswerda Radeberger SV Radeberg 15:00 PUSH

Ein echtes Topspiel im oberen Tabellendrittel rundet den Spieltag ab. Der Hoyerswerdaer FC empfängt als Sechster mit 44 Punkten den Tabellenvierten aus Radeberg, der 51 Zähler vorweisen kann. Die Gäste beeindruckten in dieser Spielzeit mit 91 erzielten Toren durch eine enorme offensive Durchschlagskraft. Im Hinspiel behielt der Radeberger SV mit 3:2 knapp die Oberhand. Hoyerswerda wird im eigenen Stadion alles daransetzen, diese Scharte auszuwetzen und den Fans ein fußballerisches Feuerwerk zum Saisonabschluss zu bieten.

Jacques Damm (Sportlicher Leiter, Radeberger SV): „Unser großes Ziel ist es, in Hoywoy einen richtig guten Saisonabschluss hinzulegen. Wenn für uns alles optimal läuft, gelingt uns trotz der extrem heißen Temperaturen, die für Sonntag angesagt sind, vielleicht sogar noch der Sprung auf Platz 3.

Dafür heißt es jetzt ein letztes Mal: Kräfte bündeln, alles reinwerfen. Und danach geht es dann ab in die Sommerpause!“

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