Das große Saison-Tagebuch: Restprogramme & Ergebnisse der VL-Süd

Der Ball rollt wieder: Alle Restprogramme, Ergebnisse und Spielberichte der 16 Liga-Teams im Überblick. – Foto: Graff/Nückel/Klos/S/Zecev

In diesem Artikel begleiten wir die Verbandsliga Süd SH durch die gesamte Saison 2026/2027. Hier findest du von jedem Verein die aktuellen Ergebnisse, das nächste Spiel und einen schnellen Kurzbericht zum vergangenen Spieltag auf einen Blick.

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