Nicht nur die Teams, bei denen der Ball noch rollt, sind von der Verlängerung der Saison betroffen. – Foto: Marcel Eichholz

Das große Problem der Entscheidungsspiele Dass die Relegationsspiele noch immer nicht abgeschlossen sind, ist ein Problem nicht nur für die Teams, die diese noch bestreiten müssen.

Mehr als zwei Wochen ist die Saison im Amateurfußball jetzt schon vorbei. Doch noch immer sind nicht alle Entscheidungen gefällt. Zum Beispiel bei der zweiten Mannschaft des DSC 99. Das Team von Trainer Gökhan Yasar hat sich in der Aufstiegsrelegation der Kreisliga B mit zwei Siegen gegen den MSV Hilden durchgesetzt. Dennoch ist noch nicht klar, ob der DSC II auch tatsächlich aufsteigen darf. Grund hierfür ist ein schwerwiegender Fehler, der sich seit zwei Jahren in den Durchführungsbestimmungen des FVN hält.

Warten auf andere Relegationsausgänge Dieser lautet: Bei Punktgleichheit entscheiden weder Torverhältnis noch direkter Vergleich, sondern es gibt Entscheidungsspiele. Aber auch nur, wenn Relegationsteilnehmer, Auf- oder Abstieg betroffen sind. Der DSC 99 II darf jedoch nur in die Kreisliga aufsteigen, wenn Ratingen 04/19 II nicht aus der Bezirksliga absteigt. Doch auf dieses Ergebnis muss der B-Liga-Dritte noch warten. Schließlich musste noch vor der Relegation um den Absteiger in die Kreisliga A in der Bezirksliga-Gruppe 4, also dem Gegner, der Relegationsteilnehmer ermittelt werden, weil drei Mannschaften punktgleich waren.

Seit über einer Woche wartet der DSC also schon darauf, in welcher Liga seine Zweitvertretung in der kommenden Saison an den Start gehen darf. Es gibt noch keine Planungssicherheit, weil die Ligazugehörigkeit noch nicht feststeht. Coach Yasar weiß noch nicht, ob, welche und wie viele Verstärkungen er für die kommende Saison braucht. Und ob es wieder um den Aufstieg oder um den Klassenerhalt gehen wird. Nicht hinnehmbare Saisonverlängerung