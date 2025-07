Das große Pokalwochenende - 1860, Jahn & FCI erst am Dienstag dran

Der bayerische Amateurfußball startet an diesem Wochenende mit Vollgas in die neue Saison. In den beiden Bayernligen fällt der Startschuss, auch in den fünf Landesligen geht`s wieder los. Zudem steht die erste Runde des Bayerischen Totopokals auf dem Programm, der praktisch als Ouvertüre für den Auftakt der Regionalliga-Saison kommende Woche dient.

Nullsechser gegen Nullfünfer - so lautet die Devise am Samstag in Bad Kissingen, wenn der Nachbar aus der nur gut 20 Kilometer entfernten Kugellagerstadt anreist. Der 1. FC 06 Bad Kissingen gegen Schweinfurt 05, ein Leckerbissen für die ganze Region. Die Hausherren rechnen mit einem großen Zuschauerandrang und bitten die Fans daher, frühzeitig anzureisen. Jakob Fischer, Abteilungsleiter der Bad Kissinger, freut sich riesig auf den Vergleich mit dem großen Nachbarn: "Schweinfurt war nach den Münchner Löwen unser absoluter Wunschgegner. Für unsere Spieler ist es ein echtes Highlight, sich mit einem Drittligisten zu messen, für die Fans sowieso." Klarer Favorit sind natürlich die Schnüdel, aber der Landesliga-Aufsteiger will sich keinesfalls verstecken - zu verlieren haben die Gastgeber ja ohnehin nichts.



Mit den Würzburger Kickers greift ein zweites unterfränkisches Schwergewicht am Samstag in den Wettbewerb ein. Auch auf die Kickers wartet ein Nachbarschaftsduell beim Bezirksligisten FC Gerolzhofen. Und auch für den FWK gilt: Alles andere als ein klares Weiterkommen wäre schon eine kleine Blamage!



Eine weite Reise hat hingegen der SV Wacker Burghausen vor sich. Die Salzachstädter sind beim mittelfränkischen FC Kalchreuth zu Gast. Einfach sind es knapp 250 Kilometer von Burghausen in den Landkreis Erlangen-Höchstadt, wo der SVW nichts anbrennen lassen will. "Die Devise ist klar: Wir wollen uns in der ersten Runde mit einer überzeugenden Leistung in Kalchreuth das Weiterkommen sichern. Insgesamt ist es in dieser Pokalsaison unser Ziel, das Finale zu erreichen und so die Chance auf die erste Runde im DFB-Pokal zu wahren", gibt Wackers Geschäftsführer Andreas Huber die Richtung vor.

Der Überblick über die Partien am Wochenende