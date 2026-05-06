Das große Los winkt! Das sind die 22 Kreis-Pokalsieger

Sieger im Kreis Niederbayern Ost: Die SG Breitenberg/Sonnen. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Rund um den Maifeiertag und das lange Wochenende hieß es im Freistaat von Freilassing bis Aschaffenburg: Endspiel-Stimmung! Die 22 Kreispokal-Finals gingen allesamt über die Bühne. Die Sieger haben sich für die erste Hauptrunde des Bayerischen Totopokals in der kommenden Saison 2026/27 qualifiziert und träumen nun vom großen Los: 1860 München, Jahn Regensburg, FC Ingolstadt, Schweinfurt 05 - gemäß des Wunschlos-Verfahrens dürfen sich die Kreissieger ihre Gegner aussuchen. Die Auslosung findet am am 10. Juli 2026 um 18 Uhr in der Spielbank des BFV-Partners LOTTO Bayern in Bad Kötzting statt. Das Teilnehmerfeld aus 64 Teams setzt sich wie folgt zusammen: Neben den 22 Kreissiegern sind die vier bayerischen Drittligisten aus der Saison 2025/26 dabei, 14 Teams aus der Regionalliga (keine Profireserven) sowie die Bayern- und Landesligisten, die eine eigene Qualifikationsrunde absolvieren.