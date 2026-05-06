Das große Los winkt! Das sind die 22 Kreis-Pokalsieger

Rund um den Maifeiertag und das lange Wochenende hieß es im Freistaat von Freilassing bis Aschaffenburg: Endspiel-Stimmung! Die 22 Kreispokal-Finals gingen allesamt über die Bühne. Die Sieger haben sich für die erste Hauptrunde des Bayerischen Totopokals in der kommenden Saison 2026/27 qualifiziert und träumen nun vom großen Los: 1860 München, Jahn Regensburg, FC Ingolstadt, Schweinfurt 05 - gemäß des Wunschlos-Verfahrens dürfen sich die Kreissieger ihre Gegner aussuchen. Die Auslosung findet am am 10. Juli 2026 um 18 Uhr in der Spielbank des BFV-Partners LOTTO Bayern in Bad Kötzting statt. Das Teilnehmerfeld aus 64 Teams setzt sich wie folgt zusammen: Neben den 22 Kreissiegern sind die vier bayerischen Drittligisten aus der Saison 2025/26 dabei, 14 Teams aus der Regionalliga (keine Profireserven) sowie die Bayern- und Landesligisten, die eine eigene Qualifikationsrunde absolvieren.
Wir geben euch einen Überblick über die 22 Kreischampions:
Kreis Donau/Isar
SV Eintracht Berglern (Kreisliga Donau/Isar 2) - FC Mindelstetten 3:1
Kreis Inn/Salzach
SV Bruckmühl (Bezirksliga Oberbayern Ost) - TuS Traunreut 1:0
Kreis Zugspitze
TSV Alling (Kreisklasse 1 Zugspitze) - SV Ascholding/Thanning 2:0
Kreis München
VfB Forstinning (Bezirksliga Oberbayern Ost) - FC Eintracht München 6:4 n.E.
Niederbayern Ost
SG Breitenberg/Sonnen (Kreisklasse Passau/Freyung) - SV Haibach 11:10 n.E.
Niederbayern West
FC Walkertshofen (Bezirksliga West) - TV Aiglsbach 3:1
Kreis Allgäu
FC Thalhofen (Bezirksliga Süd) - SV Lachen 4:1
Kreis Augsburg
TSV Bobingen (Bezirksliga Süd) - FC Affing 2:1
Kreis Donau
SG Alerheim (Kreisliga Donau Nord)- TSV Ziemetshausen 5:4 n.E.
Kreis Amberg/Weiden
FC Weiden-Ost (Bezirksliga Nord) - SV Altenstadt/Waldnaab 3:0
Kreis Cham/Schwandorf
1. FC Schwarzenfeld (Bezirksliga Süd) - SV Schwarzhofen 4:0
Kreis Regensburg
SV Wenzenbach (Bezirksliga Süd) - TSV Beratzhausen 4:0
Kreis Erlangen/Pegnitzgrund
SpVgg Erlangen (Bezirksliga Nord) - SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf 3:0
Kreis Nürnberg/Frankenhöhe
SV Sportfreunde Dinkelsbühl (Bezirksliga Süd) - ASV Veitsbronn-Siegelsdorf
Kreis Neumarkt/Jura
FC Wendelstein(Bezirksliga Süd) - SV Alesheim 4:1
Kreis Bamberg/Bayreuth/Kulmbach
SV Bavaria Waischenfeld (Bezirksliga Ost) - FSV Bayreuth 1:0
Kreis Coburg/Kronach/Lichtenfels
SV Friesen (Bezirksliga West) - SC Sylvia Ebersdorf 1:0
Kreis Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel
1. FC Trogen (Bezirksliga Ost) - SpVgg Oberkotzau 2:0
Kreis Aschaffenburg
TuS Röllbach (Bezirksliga West) - SpVgg Niedernberg 3:0
Kreis Rhön
FC Untererthal (Kreisliga Rhön) - TSV Münnerstadt 7:6 n.E.
Kreis Schweinfurt
TSV Bergrheinfeld (Bezirksliga Ost) - SV-DJK Oberschwarzach 1:0
Kreis Würzburg
SpVgg Giebelstadt (Bezirksliga West) - TG Höchberg 5:3