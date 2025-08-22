Das große Lokalderby

Nüchtern betrachtet geht es um drei Punkte wie in jedem anderen Ligaspiel auch. "Aber natürlich besitzt dieses Spiel einen besonderen Charakter und eine Extra-Motivation für unsere Spieler", sagt Andreas Schön. Der Trainer des FC-Astoria Walldorf hat mit seinen Schützlingen am Samstag Heimrecht, wenn der SV Sandhausen kommt. Anpfiff im Dietmar-Hopp-Sportpark ist um 14 Uhr.

Der Doppel-Absteiger macht sich bereits mit großem Erfolgsdruck auf die lediglich vier Kilometer lange Auswärtsfahrt. Ein schwacher Saisonstart setzt den SVS, der mit einem Aufstiegsauftrag gestartet ist, bereit schwer unter Zugzwang. Allerdings spürt selbigen auch der FCA. "Es ist jetzt an der Zeit, dass wir mal dreifach punkten", sehnen Schön und Co. den ersten Sieg am vierten Spieltag herbei. Bislang sieht der 36-Jährige seine Elf, die erst einen Zähler ergattern konnte, unter Wert geschlagen und versichert, "die Leistung wird von Woche zu Woche besser."

Richten soll es der gleiche Kader wie vor Wochenfrist bei der 2:4-Niederlage in Steinbach. In Sachen Aufstellung lässt sich Schön aber verständlicherweise nicht in die Karten schauen. Er sagt: "Für uns stellt sich dank unseres ausgeglichen besetzten Kaders jede Woche auf fünf, sechs Positionen die Frage, wer spielt und wer nicht."