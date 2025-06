Das große Fußballfest des SV Glehn

„Das Turnier hat etwas von Heimat - so als ob man nach Hause kommt. Wohlfühlen und mit vielen Menschen, die es von Herzen machen“, sagte Björn Lengelsen von der DJK TuSa 06 Düsseldorf, die seit Jahren zu den Stammgästen im Glehner Sportpark gehört. Vor allem die Mädchen aus Flehe gehören zu den Besuchern, die auch nach Turnierende noch lange auf der Anlage verweilen, sich unter das Volk mischen und gemeinsam mit den Jungs und Mädchen aus der #thefootballfamily bis in die Dunkelheit hinein einfach weiterspielen.

„Genau das ist, was den Geist von Glehn ausmacht“, sagt Laura Otto, die vier Tage lang die Turniere leitete. „Sich sportlich mit Respekt duellieren und anschließend als Freunde auseinandergehen“. Die 30 Jahre alte U17-Trainerin und Damen-Spielerin hatte nach dem Turnier am Freitag aber eine schwere Aufgabe zu bewältigen: Anstelle der traditionellen „LaOla“-Welle, die bei der Siegerehrung durch die Reihen der 24 teilnehmenden Mädchen-Mannschaften schwappt, ließen die Girls unter Ottos Worten in Gedenken an den vor wenigen Wochen bei einem Unfall verstorbenen Ehrenvorsitzenden Markus Drillges blau-weiße Luftballons in den Himmel steigen. Drillges hatte nicht nur den Verein in die Blüte geführt, sondern war viele Jahre bei den Pfingstturnieren als Organisator und Turnierleiter tätig.

Sportliche Sieger gab es am regenfreien Freitag aber auch zu vermelden. Unter großem Jubel sicherten sich die U11-Mädchen des Gastgebers den Turniersieg, während die TuSa-Girls den Pokal bei der U13 und U15 „abstaubten“. Am Samstag und Sonntag wurde das Wetter leider schlechter, die Leistungen der über 50 mitwirkenden Bambini- und F-Jugend-Mannschaften dagegen nicht. Mit großen Augen nahmen die rund 400 Kids bei der anschließenden Ehrung ihre Siegerfigur entgegen. Die kleine Spielerfigur war am Sonntagabend dann auch überraschend nach der Siegerehrung des Damen-Kleinfeld-Turniers erfolgreich. Zwei Spielerinnen des siegreichen Niederrheinliga-Aufsteigers TSV Urdenbach baten die Turnierleitung ebenfalls um eines dieser Andenken an das Pfingstturnier: „Wir waren schon als Juniorinnen hier immer gerne in Glehn und haben die Figuren bis heute gesammelt“, hieß es von den jungen Damen aus dem Düsseldorfer Süden.