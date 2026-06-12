Das große Finale - FSV Babelsberg 74 oder Brieselang?

Morgen, 15:00 Uhr FSV Babelsberg 74 FSV Babelsb. SV Blau-Gelb Falkensee BG Falkensee 15:00 PUSH Dies ist das Spiel des Tages - und wohl das bedeutsamste Heimspiel in der jüngeren Geschichte des FSV Babelsberg 74. Der Tabellenführer empfängt den SV Blau-Gelb Falkensee und braucht einen Sieg, um den Meistertitel unabhängig vom Parallelspiel in Brieselang zu sichern. Mit 61 Punkten auf Rang eins hat Babelsberg 74 die Ausgangslage klar auf seiner Seite. Im Hinspiel setzte sich Babelsberg 74 mit 2:1 durch. Falkensee belegt mit 31 Punkten Rang zwölf und hat in dieser Saison wenig zu verlieren - doch genau das macht den Gast zu einem unberechenbaren Gegner. Für Babelsberg 74 gilt: das eigene Spiel durchziehen und die Chance auf den Meistertitel nutzen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang Brieselang Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk 15:00 PUSH Der SV Grün-Weiß Brieselang bestreitet sein letztes Saisonspiel gegen den Pritzwalker FHV 03 - und muss gewinnen, will er noch auf den Titel hoffen. Mit 59 Punkten auf Rang zwei hängt alles davon ab, was gleichzeitig in Babelsberg geschieht. Das Hinspiel endete mit einem klaren 4:0 für Brieselang. Pritzwalk steht mit 32 Punkten auf Rang zehn und reist ohne besonderen Druck an. Für Brieselang ist dieser Samstag der wichtigste Tag des Fußballjahres - eine Mannschaft, die in dieser Saison Außerordentliches geleistet hat, will sich die letzte Chance nicht entgehen lassen.

Morgen, 15:00 Uhr Pankower SV Rot-Weiß 1921 Pankower SV SG Saarmund Saarmund 15:00 PUSH Der Pankower SV Rot-Weiß 1921 empfängt die SG Saarmund zum Saisonabschluss. Der Pankower SV belegt mit 51 Punkten Rang vier und blickt auf eine starke Spielzeit zurück. Saarmund steht mit 26 Punkten auf Rang 15. Im Hinspiel behielt der Pankower SV mit 2:1 die Oberhand. Für den Gastgeber bietet der letzte Spieltag die Möglichkeit, die Saison mit einem weiteren Heimsieg würdevoll abzuschließen und den vierten Platz zu festigen.

Morgen, 15:00 Uhr SSV Einheit Perleberg Perleberg TSV Chemie Premnitz Premnitz 15:00 PUSH Der SSV Einheit Perleberg empfängt den TSV Chemie Premnitz. Perleberg steht mit 35 Punkten auf Rang neun und hat zuletzt mit einem 3:2-Auswärtssieg in Saarmund Stärke bewiesen. Premnitz belegt mit 27 Punkten Rang 14 und hat die Saison mit einem bemerkenswerten Schlussspurt veredelt - drei Siege aus den letzten vier Spielen. Im Hinspiel setzte sich Perleberg knapp mit 1:0 durch. Das Rückspiel verspricht ein ausgeglichenes Duell zweier Mannschaften, die die Saison mit einem positiven Ergebnis beschließen wollen.

Morgen, 15:00 Uhr FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock SG Grün-Weiß Golm GW Golm 15:00 PUSH Der FK Hansa Wittstock 1919 bestreitet sein letztes Spiel in der Landesklasse West - der Verein hat seinen Rückzug für die kommende Saison bereits erklärt. Wittstock empfängt die SG Grün-Weiß Golm, die mit 47 Punkten auf Rang sechs als Favorit antritt. Im Hinspiel gewann Wittstock mit 4:1. Für Wittstock ist es ein Abschiedsspiel auf eigenem Platz - ein letztes Aufbäumen vor heimischer Kulisse wäre ein versöhnlicher Ausklang einer langen Vereinsgeschichte in dieser Liga.

Morgen, 15:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg II VfL Nauen VfL Nauen 15:00 PUSH Der SV Babelsberg 03 empfängt den VfL Nauen zum Saisonabschluss. Nauen steht mit 57 Punkten auf Rang drei - die eigene Meisterhoffnung ist erloschen, doch ein starker Abschluss bleibt das Ziel. Babelsberg 03 belegt mit 29 Punkten Rang 13 und hat eine schwierige Spielzeit hinter sich. Im Hinspiel gewann Babelsberg 03 mit 2:1 gegen Nauen - ein Ergebnis, das die Gäste an diesem letzten Spieltag korrigieren wollen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg FSV Veritas Wittenberge/Breese FSV Veritas 15:00 PUSH Der SV Empor Schenkenberg 1928 empfängt den FSV Veritas Wittenberge/Breese. Schenkenberg steht mit 48 Punkten auf Rang fünf und hat eine konstante Saison gespielt. Veritas belegt mit 45 Punkten Rang sieben. Das Hinspiel endete 1:1 - das Rückspiel dürfte ähnlich ausgeglichen verlaufen. Für Schenkenberg bietet der letzte Spieltag die Chance, den fünften Platz zu sichern und die Saison mit einem Heimsieg abzurunden.