Das große Derby steht: VfL Jüchen empfängt den SC Kapellen

Die Höhepunkte gehen den Kickern des VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler nicht aus. Nachdem man am Wochenende trotz es Unentschiedens in Velbert und der gleichzeitigen Niederlage des FC Kosova Düsseldorf die Tabellenführung auf vier Punkte ausbauen konnte, kommt nun der Nachbar SC Kapellen-Erft am Donnerstag um 20 Uhr ins Jüchener Stadion.

Der Spielverlauf am vergangenen Sonntag in Velbert verlief dann am Ende nicht ganz so, wie es sich die Jüchener gewünscht haben. Nach sehr gutem Start in die Partie erzielte dann Glayne Wago das 1:0, aber nach 20 Minuten ließ Jüchen nach und der Gegner wurde zwangsläufig stärker. Durch einen abgefälschten Schuss erzielte der Gastgeber vor der Halbzeit das 1:1. In der zweiten Halbzeit stürmte dann nur noch eine Mannschaft. Die Jüchener erspielten sich eine Großchance nach der anderen. Aber entweder war es der Pfosten, die Latte oder der gut aufgelegte Torhüter der Velberter, die das erlösende 2:1 verhinderten.

Coach Klinger meinte nach dem Spiel: „Es ist schade, dass wir heute die Konkurrenz nicht weiter abhängen konnten. Aber wir glauben weiter an uns. Der Traum vom Aufstieg lebt weiter. Zumal jetzt auch feststeht, dass sowohl der Meister als auch der Vizemeister sicher in die Oberliga aufsteigen. Wir freuen uns auf viele Zuschauer am Donnerstag zum Derby.“

FuPa wird das Derby wie gewohnt auf FuPa übertragen - klickt euch rein!