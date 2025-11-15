Das große Derby

Anderthalb Jahre ist es her, das letzte Derby zwischen dem FC Zuzenhausen und dem VfB Eppingen. Damals fügten die Fachwerkstädter dem FC eine bittere 1:3-Niederlage zu, die beinahe die Meisterschaft gekostet hätte. Zuze erholte sich davon aber rasch und feierte nur drei Wochen später den Titel samt Oberliga-Aufstieg. Diese Runde sind die Vorzeichen umgekehrt. Der VfB gehört zur Spitzengruppe, während sich der Absteiger nach anfänglichen Schwierigkeiten gefangen und zumindest die Abstiegszone in Richtung gesichertes Mittelfeld verlassen hat. Realistisch betrachtet wird es für Zuzenhausen in der Rückrunde auf einen spannungsarmen Verlauf fernab von Aufstiegshoffnungen und Abstiegssorgen hinauslaufen. Die Eppinger wollen ihrerseits unbedingt im Titelrennen dabeibleiben und dafür wären drei Punkte am Samstagnachmittag Gold wert. Anpfiff ist um 14.30 Uhr im Häuselgrundweg.

Alles andere als überraschend ist für Oliver Späth die aktuell starke Phase von Zuzenhausen. "Mir war schon klar, dass Zuzenhausen noch kommt und es hätte mich schwer gewundert, wenn sie weiterhin unten stehen würden", sagt der Sportlicher Leiters des VfB Eppingen. Aus eigener Erfahrung weiß er um die Schwierigkeiten, die sich der FC diese Runde ausgesetzt sieht: "Nach so einem Abstieg ist es ganz normal, dass sich erstmal alles finden muss. Das ist ein Prozess, den wir in Eppingen ebenfalls kennen."

Gegen Zuze werden die Karten, wie man so schön sagt, neu gemischt. "Ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg", so der Sportliche Leiter, der mindestens die aktuelle Platzierung samt knappem Rückstand zur Spitze halten will in den beiden verbleibenden Partien 2025. "Dafür müssen wir noch einmal alles mobilisieren", fordert Späth von der Mannschaft.

Letzte Runde befanden sich die Fachwerkstädter in so einem Findungsprozess, dieses Spätjahr bestätigen sie dafür regelmäßig ihre Platzierung in der Spitzengruppe und feierten zuletzt einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen das Schlusslicht aus Neckarelz. Späth sagt rückblickend: "Neckarelz hat aber gut verteidigt und uns das erwartet schwere Spiel beschwert. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann um einiges besser gemacht und deshalb ging der Sing auch absolut in Ordnung."

Personell sind keine großen Überraschungen zu erwarten. Mark Rauh laboriert weiter an seiner Schulterverletzung aus dem Gommersdorf-Spiel, Christopher Diamalembe an einer Kopfverletzung und Amin Yazji musste zuletzt krankheitsbedingt kürzertreten. Bei diesen drei sieht es eher nicht nach einem Einsatz aus.

FC Zuzenhausen

Der FC ist in Fahrt. Vier Siege in Folge hat die Elf von Niklas Kissel gesammelt und sich binnen kürzester Zeit von Abstiegszone in sichere Gefilde nach oben gearbeitet. Vorläufiger Höhepunkt dieses Laufs war der 1:0-Sieg vergangenes Wochenende beim VfR Gommersdorf, der seinerseits zuvor fünf Mal in Serie gewonnen hat. "Insgesamt betrachtet ging unser Sieg in Ordnung und für Nils Reißfelder hat es mich besonders gefreut", sagt Kissel zum Siegtorschützen, der eine Ecke wuchtig eingeköpft hat.

Nun gilt jedoch alle Aufmerksamt dem VfB Eppingen und das wird für Zuzenhausen laut dessen Coach, "kein Spiel wie jedes andere." Kissel, der früher selbst einmal Jugendtrainer beim VfB gewesen ist, weiß um die Bedeutung des Derbies und macht daraus auch keinen Hehl: "So ehrlich muss man sein, da sind natürlich große Emotionen mit dabei."

Das Duell ist gleichzeitig der Vorrundenabschluss, der unabhängig vom Ausgang am Samstag für den 29-Jährigen positiv ausfällt. "Unsere Entwicklung war bislang zwar wellenartig, hat weitestgehend aber nach oben gezeigt", sagt er und erwähnt in diesem Zusammenhang seinen Vorgänger: "Steffen (Anm. d. Red.: Ex-Trainer) hat einen Satz gesagt, der uns ständig prägt und zwar, dass wir, auch wenn es schwierig wird, weiter an unsere Idee glauben sollen."

Weiter ist es Kissel ein Anliegen das Team hinter dem Team zu loben. "Wir arbeiten sehr offen und gut im Trainerteam und bringen uns gegenseitig voran. Dazu gehören auch die Torwarttrainer sowie unser Sportlicher Leiter, die Betreuer und Physiotherapeuten. Einfach ausgedrückt – alleine geht es nicht."

Form und Stimmung passen folglich in Zuzenhausen. Wenn nun noch ein Derbysieg dazukommen sollte, könnte die Mannschaft um Kapitän Dominik Zuleger nicht nur den Eppingern ein Schnippchen schlagen, sondern quasi heimlich, still und leise über die Hintertür an der Spitzengruppe anklopfen.