„Das größte Spiel in ihrem Leben“: 1860 München gastiert bei Doppelaufsteiger Weyarn

Das Jahr 2025 ist ein ganz besonderes für den TSV Weyarn . Die Klosterdörfler blicken auf ihr 100-jähriges Bestehen. Und das soll kräftig gefeiert werden. Passend dazu gastiert kein Geringerer als der große TSV 1860 München am Sonntag um 14 Uhr zum Jubiläumsspiel in Weyarn. „Das ist absolut top, dass das geklappt hat“, freut sich Thomas Spiesl vom TSV Weyarn. „Wir haben drei Jahre darauf hingearbeitet. Dass wir das jetzt geschafft haben, freut mich sehr.“

1860 München kommt zum Kreisklassisten: „i-Tüpfelchen“ für Doppelaufstieg des TSV Weyarn

In den vergangenen Wochen liefen die Planungen auf Hochtouren. Bei einer Partie gegen einen Drittligisten gelten die üblichen Sicherheitsvorkehrungen. Alle Zuschauer werden abgetastet und auf Wurf-Gegenstände, Waffen und Pyrotechnik kontrolliert. Das übernehmen professionelle Sicherheitskräfte an beiden Eingängen. Der Spielort ist durch einen Gitterzaun und verschlossene Tore abgesichert. Es dürfen nur Taschen mit einem Format kleiner A4 mitgeführt werden, eine Abgabestelle für Taschen und Rucksäcke steht zur Verfügung. „Daher muss man an den Eingängen und an den Kassen ein wenig Wartezeit einberechnen“, sagt Spiesl.