Das größte Spiel in der Vereinsgeschichte des SV Rosellen

Der KFC Uerdingen kommt nach Rosellen – Foto: Sven Hanisch

Bundesliga, DFB-Pokal, Europapokal – der KFC Uerdingen hat in seiner Geschichte schon einiges erlebt. Am Sonntag führt der Weg des Traditionsvereins allerdings auf die Sportanlage des SV Rosellen. Für den Kreisligisten ist das Duell in der ersten Runde des Niederrheinpokals weit mehr als nur ein Pokalspiel. „Ich glaube, das ist das größte Pflichtspiel für Rosellen in der Vereinsgeschichte – zumindest, solange ich mich erinnern kann“, sagt der sportliche Leiter Robin Geißler.

Die Stadt hat den Rasenplatz dafür noch einmal hergerichtet, außerdem wurde ein umfangreiches Sicherheitskonzept erarbeitet. Getrennte Ein- und Ausgänge, separate Toiletten und Gastronomiebereiche für Heim- und Gästefans – auf der Sportanlage eines A-Kreisligisten keine Selbstverständlichkeit. „Das war nicht ganz einfach, aber wir haben alles geschafft. Jetzt ist alles angerichtet“, sagt Geißler. Von den Vorbereitungen profitiert auch die Holzheimer SG. Sie empfängt den KFC Uerdingen eine Woche später zum Auftaktspiel in der Oberliga – ebenfalls in Rosellen. Weil das Sicherheitskonzept dort bereits steht, muss es nicht ein zweites Mal entwickelt und aufgebaut werden. Alles bleibt einfach eine Woche stehen.

Eigentlich wollte der SV Rosellen das Heimrecht tauschen und die Partie in Uerdingen austragen. Daraus wurde jedoch nichts. Im Grotenburg-Stadion war das aus organisatorischen Gründen nicht möglich – unter anderem wegen einer parallel geplanten Veranstaltung der Footballer und weiterer Vorgaben. Deshalb wird nun doch in Rosellen gekickt.

Sportlich geht Rosellen als klarer Außenseiter in die Partie. „Wir haben nichts zu verlieren. Wir sind die unterklassigste Mannschaft im Niederrheinpokal“, sagt Geißler. Viel wichtiger als das Ergebnis sei das Erlebnis. „Wir wollen uns einen besonderen und schönen Tag machen.“ Natürlich wolle die Mannschaft dem Oberligisten das Leben trotzdem möglichst schwer machen. „Fußballerisch wollen wir so lange wie möglich dagegenhalten und Uerdingen zumindest phasenweise ärgern. Die Vorfreude bei der Mannschaft, dem ganzen Verein und einem Stück weit auch der Stadt ist auf jeden Fall riesig.“

Rosellen will wieder oben angreifen

Der Pokalkracher ist für Geißler allerdings kein Maßstab für die neue Bezirksligasaison. „Das wird kein Gradmesser für die Liga, aber ein sehr schöner Bonus.“ Die Vorbereitung bewertet der sportliche Leiter insgesamt positiv. Während die Ergebnisse der Testspiele noch Luft nach oben ließen, sei die Trainingsbeteiligung mit rund 20 Spielern konstant hoch. „Das, was die Trainer sich vorstellen, wird gut umgesetzt.“ Auch die Integration der Neuzugänge verlaufe reibungslos. Viele kannten sich bereits untereinander oder aus gemeinsamen Stationen.

Nach Platz sieben in der Vorsaison möchte Rosellen diesmal wieder deutlich weiter oben angreifen. Geißler erinnert aber auch an das schwierige vergangene Jahr mit zahlreichen Verletzungen und einem enttäuschenden siebten Platz. „Wir wollen diesmal vor allem gesund durch die Saison kommen.“ Der Kader wurde bewusst verbreitert, damit personelle Engpässe nicht erneut zum Problem werden.

„Wir wollen oben mitspielen und wieder eine bessere Rolle als in der Vorsaison spielen.“ Ob daraus tatsächlich ein Angriff auf den Aufstieg wird, soll sich erst nach der Hinrunde zeigen. „Das ist definitiv keine Pflicht oder Vorgabe vom Verein. Wir schauen mal, wie es bis zur Winterpause läuft, ob wir unser Ziel noch mal korrigieren wollen.“ Als stärkste Konkurrenten sieht Geißler den FC Delhoven, den SV Glehn und den VfR Büttgen.