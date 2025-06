„Das grobe Gegenteil in Halbzeit zwei“ – Schalding verspielt Führung

Beide Teams gingen mit dem klaren Ziel in die Partie, den zweiten Testspielsieg in Folge einzufahren. Trotz des Ligagunterschieds – Schalding in der Bayernliga, Seebach eine Klasse tiefer in der Landesliga – begegneten sich beide Mannschaften in der Anfangsphase auf Augenhöhe. Die erste nennenswerte Torchance gehörte sogar den Gästen. In der 7. Minute kam Seebach zum Abschluss, scheiterte jedoch an SVS-Keeper Gülcü, welcher den Ball zur Ecke lenken konnte. Auf der Gegenseite meldete sich Schalding erstmals in der 17. Minute offensiv an und sorgte zugleich für Diskussionen. Nach einem Zweikampf im Seebacher Strafraum ging Schnabel zu Boden. Die Schaldinger forderten Elfmeter, doch der Unparteiische Leonhard Burghartswieser ließ weiterspielen.

Kurz darauf fiel dann das erste Tor. In der 25. Minute setzte sich Dietl auf der rechten Außenbahn durch, spielte den Ball präzise auf Schnabel, welcher direkt auf Dorfner weiterleitete. Dieser blieb vor dem Tor eiskalt und verwandelte zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Nur fünf Minuten später war es erneut Ex-Hachinger Dorfner, der jubeln durfte. Seebachs Torhüter Loibl verzögerte den Spielaufbau zu lange, Dorfner setzte energisch nach und spitzelte den Ball im Grätschduell zum 2:0 Halbzeitstand über die Linie.

Die zweite Halbzeit begann dann zunächst, wie die erste geendet hatte – mit Chancen für Schalding. Mehrfach verhinderte Schlussmann Loibl mit starken Paraden einen höheren Rückstand und hielt Seebach im Spiel. Die Gäste gewannen auch dadurch an Selbstvertrauen, traten nun mutiger auf und erarbeiteten sich mehrere Torchancen. In der 62. Minute gelang dem Landesligist schließlich der Anschlusstreffer durch den zur Halbzeit eingewechselten Pfisterer. Kurz vor Schluss war es wiederum Pfisterer, der eine Flanke von links per Kopf zum 2:2-Endstand verwertete.

Stefan Köck (Trainer SV Schalding-Heining): „Die erste Halbzeit war sehr ordentlich von uns. Wir haben intensiv gespielt, viele gute Offensivaktionen gezeigt und sind völlig verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Insgesamt eine richtig gute Vorstellung vor der Pause. Die zweite Halbzeit war dann fast das grobe Gegenteil. Wir haben die Abstände nicht mehr gehalten, waren im Anlaufen zu zögerlich und in den Zweikämpfen sowohl hinten als auch im Mittelfeld zu schwach. Auch die zweiten Bälle haben wir kaum noch gewonnen. So wurde das Spiel immer offener und am Ende steht ein 2:2, das in der Summe verdient ist.“