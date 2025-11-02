Nach zuletzt drei Siegen in Folge hat der TSV Pansdorf in der Landesliga Holstein wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den FC Dornbreite Lübeck unterlag die Mannschaft von Trainer Hendrik Block am Sonntag mit 0:2. Vor 190 Zuschauern trafen Vincent Janelt (9.) und Volodymyr Pryiomov (81.) für die Gäste.

Schon früh geriet Pansdorf in Rückstand. Trotz kämpferischer Leistung gelang es dem TSV nicht, die defensive Stabilität der Lübecker entscheidend zu knacken. „Wir machen heute sicher nicht unser bestes Spiel, aber das Glück war heute kein Pansdorfer“, sagte Block nach der Partie. Zwar bemühte sich seine Elf um den Ausgleich, blieb offensiv aber zu harmlos. Kurz vor Schluss sorgte Dornbreite dann für die Entscheidung.

„Trotzdem müssen wir das besser machen, dann erledigt sich ganz viel von alleine“, so Block weiter. „Auch wenn das heute brutal schwer war.“

Mit der Niederlage rutscht Pansdorf in der Tabelle auf Rang sieben ab, bleibt aber mit 22 Punkten aus 15 Spielen in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Für den TSV geht es nun darum, die Niederlage schnell abzuschütteln – und den stabilen Eindruck der vergangenen Wochen in den kommenden Partien wieder zu bestätigen.