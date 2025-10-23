Das Glück suchen, die Ruhe bewahren - die Strategie des FC Neustadt

Der Blick auf die Tabelle gehört zum wöchentlichen Ritual eines jeden Trainers. Wahrscheinlich blickt manch ein Vertreter dieser Zunft jeden Tag darauf. Sei es, sich im Erfolgsfall immer wieder daran zu erfreuen; sei es, bei einem gegenteiligen Szenario sich der Gefährlichkeit der Lage zu vergewissern. "Natürlich kennen wir die Tabelle", sagt Fabian Gamp. Der Grund, warum er diese "Lektüre" nicht auslassen kann, ist schnell erzählt. Die Neustädter sind einmal mehr abstiegsbedroht. Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.