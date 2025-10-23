Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wegen einer Verletzung muss sich Fabian Gamp momentan auf seine Aufgabe als Co-Trainer beim FC Neustadt beschränken. – Foto: Wolfgang Scheu
Das Glück suchen, die Ruhe bewahren - die Strategie des FC Neustadt
Co-Trainer Fabian Gamp will dennoch nicht zu viel Druck aufkommen lassen.
Der FC Neustadt hat am Samstag, 15.30 Uhr, den FC Öhningen-Gaienhofen zu Gast. Ein Kellerduell mit großer Bedeutung. Co-Trainer Fabian Gamp will dennoch nicht zu viel Druck aufkommen lassen.
Der Blick auf die Tabelle gehört zum wöchentlichen Ritual eines jeden Trainers. Wahrscheinlich blickt manch ein Vertreter dieser Zunft jeden Tag darauf. Sei es, sich im Erfolgsfall immer wieder daran zu erfreuen; sei es, bei einem gegenteiligen Szenario sich der Gefährlichkeit der Lage zu vergewissern. "Natürlich kennen wir die Tabelle", sagt Fabian Gamp. Der Grund, warum er diese "Lektüre" nicht auslassen kann, ist schnell erzählt. Die Neustädter sind einmal mehr abstiegsbedroht. Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.