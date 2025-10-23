 2025-10-15T11:43:40.576Z

Wegen einer Verletzung muss sich Fabian Gamp momentan auf seine Aufgabe als Co-Trainer beim FC Neustadt beschränken.
– Foto: Wolfgang Scheu

Das Glück suchen, die Ruhe bewahren - die Strategie des FC Neustadt

Co-Trainer Fabian Gamp will dennoch nicht zu viel Druck aufkommen lassen. 

Der FC Neustadt hat am Samstag, 15.30 Uhr, den FC Öhningen-Gaienhofen zu Gast. Ein Kellerduell mit großer Bedeutung. Co-Trainer Fabian Gamp will dennoch nicht zu viel Druck aufkommen lassen.

Der Blick auf die Tabelle gehört zum wöchentlichen Ritual eines jeden Trainers. Wahrscheinlich blickt manch ein Vertreter dieser Zunft jeden Tag darauf. Sei es, sich im Erfolgsfall immer wieder daran zu erfreuen; sei es, bei einem gegenteiligen Szenario sich der Gefährlichkeit der Lage zu vergewissern. "Natürlich kennen wir die Tabelle", sagt Fabian Gamp. Der Grund, warum er diese "Lektüre" nicht auslassen kann, ist schnell erzählt. Die Neustädter sind einmal mehr abstiegsbedroht. Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.

