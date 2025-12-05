Das Gipfeltreffen zwischen Duisburg und Cottbus live auf FuPa

Vor über zehn Jahren trafen sich der MSV Duisburg und Energie Cottbus letztmals für ein Punktspiel, die Duisburger gewannen die Partie damals noch mit 3:2. Mit Torben Meißner (1. FC Schweinfurt) ist immerhin auch ein damaliger Akteur immer noch in der 3. Liga vertreten. Auf Seiten der Cottbuser standen unter anderem Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) und Sven Michel (SC Paderborn) in der Startelf.

Beide Seiten sind ohnehin im vergangenen Jahrzehnt eine nahezu unaufhörliche Berg- und Talfahrt durchlaufen. Das Wiedersehen in Liga drei (Samstag, 14 Uhr, FuPa-Liveticker) ist auch mit einem sportlichen Licht am Ende des Tunnels für beide Seiten verbunden. Die Lausitzer schnupperten schon in der Vorsaison ganz intensiv an der lang ersehnten Rückkehr in die Zweitklassigkeit, die Duisburger scheinen dahingehend schon seit Monaten von einer allseits herrschenden Euphorie durch die Stahlstadt getragen zu werden.

Doch nachdem die Zebras zu Saisonbeginn mit dem Nimbus der Unschlagbarkeit über die Liga gerollt sind, zeigte sich das Team von Dietmar Hirsch in der Zwischenzeit immer wieder verwundbar. Der 3:1-Sieg gegen Alemannia Aachen stellt zwar unter Beweis, wie schnell die Duisburger zuschlagen, wenn ihnen zu viele Räume gewährt werden. Doch das erschreckend biedere 1:4 gegen die TSG Hoffenheim II aus der Woche zuvor darf noch weiter als warnendes Beispiel durch die Hinrunde getragen werden, um aufzuzeigen, dass eben nicht immer alles schlafwandlerisch beim Aufsteiger von der Hand gehen kann.

Augen sind aufs Offensiv-Duo der Cottbuser gerichtet

Gleiches gilt natürlich auch für die Cottbuser, die auf die beiden Willensleistungen zuletzt gegen Rot-Weiss Essen und Viktoria Köln (jeweils 3:2) auch im Spitzenspiel bauen können. Vieles beruht dabei auch auf einen guten Tag der Offensivpräsenzen Tolcay Cigerci und Erik Engelhardt, die alleine 21 der 36 Cottbuser Treffer erzielten. Auf Fanunterstützung dürften im Zuge des Protestes gegen die derzeit tagende Innenministerkonferenz keines der Teams bauen. Doch spätestens nach den ersten zwölf Minuten verspricht es ein stimmungsgeladenes Topspiel – auf und neben dem Platz – zu werden.