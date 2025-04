Das Gipfeltreffen in Stätzling ist schmerzhaft

MIt dem 0:0 im Gipfeltreffern wahrten sowohl der FC Stätzling als auch der TSV Hollenbach ihre Aufstiegschance. Im Topspiel waren beide Seiten darauf bedacht, eine Niederlage zu vermeiden. Hollenbach hätte in der 36. Minute in Führung gehen können, als Michael Schäfer die Latte traf. Immer wieder kam es es Unterbrechungen, weil Akteure am Boden lagen. Etwa in der 77. Minute, als beim TSV Werner Meyer mit der gelb-roten Karte vom Platz musste. Stätzlings Luca Lenz hatte sich bei dieser Attacke zwei Schrammen zugezogen. Die Überzahl versuchte der FCS zum Siegtreffer zu nutzen, besonders Maximilian Pletschacher kam auf der rechten Seite wiederholt zum Flanken. Vergebens forderten die Hausherren in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter, nachdem Mert Sert zu Fall gekommen war. Das Ergebnis war schließlich als gerecht einzustufen.

Für die Hollenbacher zog Trainer Daniel Zweckbronner dieses Fazit: „Wir sind zufrieden mit dem Spiel, wir sind zufrieden mit dem Ergebnis.“ Nach der Pause seien seine Leute richtig gut aus der Kabine gekommen: „Dann hat uns die gelb-rote Karte weh getan. Die Jungs haben wirklich alles gegeben.“ Dafür wurden sie mit einem Teilerfolg belohnt, der sich in wenigen Wochen aber als entscheidend erweisen könnte, wie Zweckbronner unterstrich: „Wir wollten den direkten Vergleich gewinnen, das haben wir geschafft.“ Das Hinspiel hatte Hollenbach mit 2:1 gewonnen. (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Benjamin Senger (Haunstetten) - Zuschauer: 220

Gelb-Rot: Werner Meyer (77./TSV Hollenbach)