Das ging fix! FV Bonn-Endenich klärt Trainerfrage

Serhat Dogan übernimmt den FV Bonn-Endenich – Foto: Boris Hempel

Nur einen Tag nach der Trennung von Heiko Dietz präsentiert der FV Bonn-Endenich seinen neuen Cheftrainer: Serhat Dogan übernimmt gemeinsam mit Co-Trainer Numan Dogan die sportliche Leitung des Mittelrheinliga-Absteigers.

Der FV Bonn-Endenich hat schnell gehandelt: Nur einen Tag nach dem Abschied von Heiko Dietz steht bereits der neue Cheftrainer fest. Serhat Dogan (31) übernimmt ab sofort die sportliche Leitung des Mittelrheinliga-Absteigers. Unterstützt wird er von Numan Dogan (32), der bereits in der Saison 2015/16 als Spieler für Endenich aktiv war. Das neue Duo wird am Sonntag im Heimspiel gegen Blau-Weiß Köln erstmals an der Seitenlinie stehen. Vom MSV Bonn nach Endenich

Mit der Verpflichtung des neuen Trainerduos setzt der FVE auf frischen Wind und Kontinuität zugleich. Serhat Dogan war fast ein Jahrzehnt lang beim MSV Bonn tätig und hat sich dort den Ruf eines akribischen, modernen Trainers erarbeitet. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits reichlich Erfahrung und Führungsqualität mit. „Ich verfolge Serhat schon seit vielen Jahren und habe seine Entwicklung mit großem Interesse beobachtet. Umso mehr freut es mich, dass sich unsere Wege nicht nur kreuzen, sondern wir sie nun gemeinsam gehen. Mit ihm und Numan haben wir ein Trainerteam, das perfekt zu unserer Philosophie passt – bodenständig, motiviert und nah an der Mannschaft“, erklärte Sportdirektor Markus Köppe in der offiziellen Vereinsmitteilung.