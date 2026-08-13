»Das gibt's so auch nur im Fußball«: Bellers Feuertaufe in Augsburg Freitag - 4. Spieltag: Bewegte Tage bei der DJK: Der neue Trainer gibt bei der Bundesliga-Reserve des FCA seinen Einstand von Mathias Willmerdinger · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Wolfgang Beller - hier im Mai noch in Diensten des TSV Seebach - gibt am Freitag seinen Einstand als Coach der DJK Vilzing – Foto: Harry Rindler

Die DJK Vilzing hat bewegte Tage hinter sich. Am vergangenen Samstag erklärte überraschend Coach Thorsten Kirschbaum seinen Rücktritt. Mittlerweile ist bekannt, warum: Der 39-Jährige wagt den Schritt ins Profigeschäft und wird Co-Trainer beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Die Vilzinger wurden kalt erwischt, aber die Oberpfälzer haben eindrucksvoll ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt und konnten der Mannschaft nur drei (!) Tage später bereits einen Nachfolger präsentieren. In der Einheit am Dienstag wurde Wolfgang Beller vorgestellt. Wiederum nur 72 Stunden später steht nun die Feuertaufe für den 62-Jährigen an, der zuletzt beim TSV Seebach an der Seitenlinie stand und in der Bundesliga unter anderem Co-Trainer beim FC Augsburg war. Für Beller schließt sich damit so ein bisschen auch der Kreis. Die Vilzinger sind nämlich am Freitagabend zu Gast bei der Bundesliga-Reserve des FC Augsburg. Anstoß im Rosenaustadion ist um 18 Uhr.

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Das Kennenlernen muss schnell gehen, sehr schnell. Keine 72 Stunden nach dem ersten Kontakt steht auch schon die erste Belastungsprobe an. "Das gibt`s so auch nur im Fußball", schmunzelt Wolfgang Beller. Am Dienstagabend wurde er der Vilzinger Mannschaft vorgestellt. "Bei der ersten Einheit habe ich vor allem noch die Beobachterrolle eingenommen. Das Abschlusstraining am heutigen Donnerstagabend werde ich dann leiten", so der erfahrene Coach. Erste Eindrücke von seiner Mannschaft sammelt er gerade. Nach drei Siegen zum Auftakt verkündet er wenig Überraschendes: "Wir werden im Vergleich zu den ersten Partien wenig ändern, höchstens ein paar Anpassungen machen."



Auch über den Gegner hat sich Beller schon schlau gemacht: "Ich habe mir einige Spiele angesehen. Eine sehr variable Mannschaft, technisch und spielerisch stark wie alle Nachwuchsteams von Profiklubs. Aber freilich wollen wir etwas mit nach Hause nehmen, am besten drei Punkte." Es wäre aus Vilzinger Sicht der krönende Abschluss einer denkwürdigen Woche...





Bei der Augsburger Profireserve zeigt der Trend nach oben. Nach der deutlichen 0:3-Auftaktniederlage in Bayreuth holte die Elf von Coach Markus Feulner einen 3:2-Heimsieg gegen den TSV Landsberg. Vergangene Woche zu Gast beim TSV 1860 München machten die Augsburger Talente im ausverkauften Grünwalder Stadion nach schwacher erster Hälfte noch einen 0:2-Rückstand wett und erkämpften sich noch ein 2:2.



Personalien DJK Vilzing: Weiterhin fallen Markus Ziereis, Simon Sedlaczek und Benedikt Fischer verletzt aus. Fabian Ziegler hat sich zuletzt bei seinem Kurzeinsatz gegen Greuther Fürth II eine Zerrung zugezogen und muss in Augsburg deshalb passen.



