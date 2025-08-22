Das gewisse Etwas fehlt: Hankofen in Überzahl nur 1:1

In der Anfangsphase bestimmten die Gäste aus Fürth klar das Geschehen. Zwei Hochkaräter ließ der Profinachwuchs des Kleeblatts liegen, in der 16. Minute war es dann aber soweit: Lado Akhalaia visierte zunächst den Pfosten an, hatte dann aber Glück, weil der Abpraller direkt wieder bei ihm landete und er die Kugel per Kopf ins Netz drücken konnte - 0:1, und das war völlig verdient! Was kam offensiv von den Hausherren? Über eine halbe Stunde so gut wie nichts, dann weckte Fürths Keeper Sebastian Jung holte mit einem übermotivierten Ausflug die "Dorfbuam" zurück ins Spiel. Tobias Lermer reagierte schnell, sein Heber segelte allerdings über den Kasten. In der 42. Minute leistete der Torschütze zum 0:1, Lado Akhalaia, seiner Elf einen Bärendienst. In Kung-Fu-Manier räumte er auf Brusthöhe Korbinian Stütz ab, der mit dem Kopf zum Ball gehen wollte. Schiedsrichter Dr. Quirin Demlehner zögerte keine Sekunde und zückte sofort Rot wegen gefährlichem Spiels. Hart, aber durchaus vertretbar. Und sofort änderte sich die Statik des Spiels. Die folgende Freistoßflanke setzte David Schneider per Kopf nur ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Beste Chance des ersten Durchgangs für Hankofen!

In Überzahl kam Hankofen deutlich druckvoller aus der Kabine und riss das Geschehen nach der Pause an sich. Ein ganz anderes Auftreten als noch im enttäuschenden ersten Durchgang. Nach einer Stunde konnten sich die Fürther wieder ein wenig besser aus der Umklammerung befreien. Was die Hausherren auch versuchten, es fehlte wie in den Spielen zuvor auch schon an Durchschlagskraft. Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang Hankofen dann aber doch der Ausgleich - und es musste irgendwie so ein krummes Ding sein: Fürths Yannick Scholz lenkte die Kugel per Bogenlampe ins eigene Netz (75.)! Die "Dorfbuam" jetzt mit Oberwasser, doch eine Unachtsamkeit wäre beinahe wieder ins Auge gegangen. Philipp Hack war nach einer Einzelleistung nur per Foul an der Strafraumgrenze zu stoppen. Routinier Daniel Adlung setzte den Freistoß aus bester Position aber über den Querbalken. Auf der Gegenseite ließ Tobias Lermer nach klasse Ablage von Andreas Wagner den Lucky Punch in der 90. Minute liegen, als er vom Elfmeterpunkt zu hoch ansetze und den Ball über die Latte jagte. Insgesamt ein gerechtes Remis.

Die Stimmen zum Spiel





Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)

"Nach der Partie fällt das Fazit eher enttäuschend aus, weil wir das Spiel nicht komplett auf unsere Seite ziehen konnten. Wir müssen aber auch so ehrlich sein: Wenn wir nach 20 Minuten 0:2 oder 0:3 hinten liegen, dann dürfen wir uns nicht beschweren. Wir haben nur Begleitschutz geleistet und können froh sein, dass wir nicht total bestraft wurden. Die rote Karte hat uns natürlich in die Karten gespielt, ab dem Zeitpunkt waren wir schon die dominante Mannschaft. Wir hätten es in Überzahl schlauer ausspielen müssen und hätten uns nicht solche dummen Konter fangen dürfen. für unsere Situation war dann das Kullertor zum 1:1. Drei, vier Riesendinger bringen wir allerdings nicht rein. Die Moral hat gepasst und es war wichtig, dass wir zumindest einen Punkt zuhause behalten haben."



Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

"Unter Strich sind wir zufrieden sein mit dem Punkt. Wir haben das Spiel so begonnen, wie wir uns das vorgestellt haben, mit sehr viel Dominanz. Die rote Karte hat uns natürlich ein wenig gekillt. Aber die Jungs haben in Unterzahl fast eine Stunde abgeliefert und eine tolle Mentalität unter Beweis gestellt. Die Jungs haben Vollgas gegeben, das macht mich stolz."