"Das Gesicht der Mannschaft wird sich drastisch verändern" Der FC Erfurt Nord steht nach einer turbulenten Rückrunde vor einem personellen Umbruch. Nachdem die Mannschaft zur Winterpause noch souverän die Tabelle der Landesklasse anführte, folgte eine sportlich enttäuschende zweite Saisonhälfte. von Christopher Plischka · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Erfurt Nord

Der verpasste Aufstieg, der Trainerwechsel von Rico Methfessel zu Tobias Eckermann sowie der Verzicht auf das Aufstiegsrecht sorgten zuletzt für zahlreiche Schlagzeilen. Hinzu kommen nun die Abgänge mehrerer Leistungsträger. Darunter Kapitän Stephan Wetzold und Torjäger Niklas Kliem...

Sportdirektor Christian Stieglitz sieht die aktuelle Situation jedoch deutlich weniger dramatisch. "Der Zeitungsbericht spiegelt das alles nicht so wieder, wie es ist", erklärt er gegenüber FuPa. Unstrittig sei, dass der FC Erfurt Nord wichtige Spieler verliere. Allerdings müsse man die Abgänge differenziert betrachten. "Ein Phillip Menz hat in der vergangenen Saison aufgrund seiner Verletzung lediglich sechs Spiele gemacht. In Summe sind es mit Wetzold, Kliem, Stolpe und Decker vier Abgänge, die wir ersetzen müssen." Dass der Verein bislang noch keinen Neuzugang offiziell vorgestellt hat, sei ebenfalls kein Grund zur Sorge. "Ich bin derzeit urlaubsbedingt unterwegs. Aber wir arbeiten daran und möchten mit Bedacht auch für Ruhe im Team sorgen."

Bereits zum Trainingsauftakt sollen sieben bis acht Probespieler vorspielen. Anschließend wolle der Verein den neuen Kader formen. "Wir werden die Mannschaft so zusammenstellen, dass sich das Gesicht drastisch verändern wird. Das muss sein und irgendwann war klar, dass ein solcher Umbruch notwendig wird." Dabei setzt der Landesklassist verstärkt auf junge Spieler. "Wir werden viele junge Spieler einbauen", kündigt Stieglitz an. Auch mit Blick auf das Alter einiger Leistungsträger sei ein personeller Wandel ohnehin unausweichlich gewesen.