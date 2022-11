Brenzlig wurde es vor dem Tor des FC Neufahrn II selten. Und dennoch gelang es den Gästen aus Hohenkammer, FCN-Keeper Alexander Bienen zweimal zu überwinden. – Foto: Lehmann

Das „Geschwisterderby“: Kranzberg II und Hohenkammer haben eine Menge gemeinsam A-Klasse 5

Die Aufsteiger SV Hohenkammer und SV Kranzberg II blicken auf einen nahezu identischen Saisonverlauf zurück: Nach Startschwierigkeiten haben sich die beiden Clubs stabilisiert.

Landkreis Freising – Im Derby am Sonntag um 12.30 Uhr in Kranzberg wird sich zeigen, wer sich besser an die A-Klasse 5 angepasst hat.

So., 13.11.2022, 12:30 Uhr SV Kranzberg SV Kranzberg II SV Hohenkammer Hohenkammer 12:30 PUSH

„Ein bisschen sind wir wie Geschwister“, meint Hohenkammers Trainer Tobias Stöger. Sein Team weist tatsächlich einige Parallelen zu Kranzberg II auf. „Wir haben letztes Jahr um den Aufstieg konkurriert“, erzählt der andere Tobias – Tobias Baierl, Trainer der SVK-Reserve. In der vergangenen Saison war Hohenkammer Ligaprimus in der B-Klasse 4 und verlor während der gesamten Runde nur drei Matches: Am ersten Spieltag und dann noch zweimal – jeweils mit 0:2 gegen die Kranzberger Zweite. „Sie hätten ja beim Spiel in Kranzberg schon Meister werden können, das haben wir verhindert“, erinnert sich Baierl, dessen Team am Ende als Tabellenzweiter zusammen mit dem SVH in die A-Klasse 5 aufstieg. Dort sind die beiden Mannschaften mittlerweile angekommen. „Ich glaube, dass das jeweils sehr junge Teams sind. Beide haben etwas länger gebraucht, um sich an die Liga zu gewöhnen“, sagt Stöger. Hohenkammer gewann das Hinrundenduell mit Kranzberg II mit 2:1, blieb danach aber vier Partien ohne Sieg.