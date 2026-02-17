Das Gerüst steht

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der GSV Eintracht Baunatal stellt frühzeitig die Weichen für 2026/27: Tobias Oliev und Hendrik Bestmann tragen dann gemeinsam die Verantwortung an der Seitenlinie. Oliev, seit Winter 2023 im Verein, beendet im Sommer seine aktive Laufbahn und konzentriert sich fortan auf den Trainerpart, während Bestmann der Eintracht als Spielertrainer erhalten bleibt.

Das Duo hatte das Amt in der Hinrunde zunächst übergangsweise übernommen und startete mit zwei Siegen und einem Unentschieden aus drei Spielen. Der Verein betont, dass die beiden nicht nur für die Rückrunde, sondern auch über die Saison hinaus das volle Vertrauen genießen.

Auch aus der Mannschaft gibt es früh positive Signale: Torhüter Marvin Krössin sowie Leon Geib, Nicolai Jabornig, Noah Spitzer, Steven Rinas, Robin Rinas und Ole Koch haben für die kommende Spielzeit zugesagt. Weitere personelle Entscheidungen will die Eintracht nach eigenen Angaben zu gegebener Zeit veröffentlichen.