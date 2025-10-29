Jugendspiel der Woche Moosinning Langengeisling D-Juniorinnen – Foto: Andreas Heilmaier

Das Geislinger Bollwerk hält – Moosinning beißt sich die Zähne aus „toller Kampfgeist" FC Langengeisling Moosinning

Der Favorit FC Moosinning schaftt es gegen den FC Langengeisling nicht über ein Unentschieden hinaus. Aber auch das Spielglück war nicht auf der Seite des FCM.

Keinen Sieger fand das Derby der D-Jugend-Fußballerinnen zwischen dem FC Langengeisling und dem favorisierten FC Moosinning. Trotz einer über weite Strecken vorhandenen Überlegenheit musste sich Moosinning mit einem 1:1-Remis begnügen, da die Heimelf mit großer Leidenschaft verteidigte, aber auch das nötige Quäntchen Glück hatte. Schon nach fünf Minuten ging Geisling durch einen 25-Meter-Freistoß von Daria Gutjahr in Führung. Keeperin Lilly Höhne war mit der Hand noch dran. Danach übernahm der FCM die Initiative, doch im letzten Drittel fehlte die Durchschlagskraft. Die Karamatic-Elf klärte immer wieder. Ein verunglückter Abschlag von Torfrau Sophie Hunn landete bei Lea Zeitler, die frei zum Abschluss kam, das Geschenk aber nicht nutzte.

Der Druck des FCM nahm bis zur Pause zu. Nora Schindler traf nur den Außenpfosten. Kurz darauf rettete das Aluminium erneut. Ein Schuss von Katharina Geigenscheder landete am Kopf von Hunn, der Abpraller sprang zu Annika Krämer, doch die Latte verhinderte den Ausgleich. Kurz vor der Pause hätte der FCL fast erhöht. Gutjahr prüfte Höhne per Freistoß, Magdalena Pointner vergab freistehend vor dem Tor. Nach dem Seitenwechsel übernahm der FCM klar das Kommando. Nach fünf Minuten fiel der verdiente Ausgleich. Krämer setzte sich durch und schob sicher ins rechte Eck ein. Der FCM drängte auf den Sieg, doch die kompakte FCL-Abwehr ließ wenig zu. Langengeisling fand offensiv kaum noch statt, Angriffe wurden früh gestoppt. Acht Minuten vor Schluss setzte Maria Bigiu zu einem Solo an, ihre Hereingabe verfehlte das lange Eck knapp. In den letzten Minuten hoffte der FCL auf den Lucky Punch. Zwei Freistöße von Gutjahr gingen jedoch vorbei.