"Das geilste Spiel der Saison" - Flutlicht-Derby in Nordhorn

„Die Jungs versprühen absolute Vorfreude“, erklärte Maier vor der Partie. Für den Trainer ist das Derby „von der Atmosphäre her das geilste Spiel der Saison“.

Zudem erwartet Maier eine intensive und gleichzeitig spielerisch starke Begegnung: „Beide Mannschaften suchen fußballerische Lösungen.“ Deshalb zeigte sich der Vorwärts-Coach überzeugt, „dass es kein Zuschauer bereuen wird, an dem Abend vorbeizuschauen.“

Tabellarisch trifft der Tabellensechste auf den Tabellenführer, wobei Vorwärts einen großen Schritt Richtung Titel und Aufstieg gehen kann. Im Hinspiel konnte Vorwärts Nordhorn klar mit 5:2 gewinnen. Auch in der jüngeren Zukunft hatte der Ligaprimus deutlich die Oberhand.

Anpfiff ist dann am morgigen Freitag um 20.00 Uhr bei der Eintracht.