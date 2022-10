Das geht so nicht gut Zu den ratlosen Mienen bei Kickern und Fans, die seit dem zweiten Spieltag leider Gottes die Phyiognomie der Beteiligten bestimmen, kam das blanke Entsetzen hinzu.

Und über all diesem steht nun auch noch das Fragezeichen am Ende der Frage: Wer, bitte, soll nach den gelbroten Karten gegen Paul, Menzel und Pascal Sporer, dem lange angekündigten Urlaub von Lukas Müller, den Krankmeldungen von Rico Heuschkel, Hannes Poser und Bryan Lunow überhaupt noch zur Verfügung stehen? Und mit welcher Einstellung? Abstiegskampf bedeutet Kampf, Einsatz, Nervenschlacht. Ansätze davon waren gegen Kahla zweifellos vorhanden, aber das reicht nicht. Es reicht nicht gegen Spitzenmannschaften, und es reicht seit diesem Wochenende wohl auch nicht gegen Mittelfeldmannschaften. "Wir sehen uns jede Woche nach dem Spiel an...", konstatierte ein bedienter Dominik Kurz und ließ den Rest des Satzes sprachlos davonfliegen.

Vor der Partie musste Trainer Peters zunächst mal die Krankmeldungen oben genannter Spieler verkraften. Mit der umgebauten Viererkette und den damit verbundenem Nach-Vorn-Ziehen von Theileis sollte Kahla überrascht werden. "Nicht hinten reinstellen, sondern selbst mit einfachem Fußball das Spiel annehmen.Pressen, Zweikämpfe gewinnen." war die ausgegebene Order, die bereits nach 50 Sekunden fast ad absurdum geführt wurde, als Kahla zur ersten Ecke und durch seinen Kapitän Rauscher zum ersten Abschluss kam. Und die Taktik war erst recht nach 6 Minuten hinfällig geworden, als die Gäste früh in Führung gingen. BW konnte im 5-Meter-Raum nicht für klares Klären sorgen, konnte auch nicht durch Zipfel die davor hereinfliegende Flanke verhindern und so war es keine große Kunst mehr, das Leder am machtlosen Müller vorbei ins Netz zu donnern (Frank).

Kahla ließ sich auch nicht durch die frühzeitige Verletzung von Jahn verunsichern. Das Spiel nahm phasenweise vogelwilde Tendenzen an, weil die Gäste durch ihre drei 19jährigen auch entsprechendes Tempo auf die Wiese brachten. Die lagen zwar auch bei jeder Berührung auf derselben, hatten aber in Schiedsrichter Vogt einen wackeren Mitstreiter, der mit dem Pfeifen von Freistößen und dem Verteilen von gelben Karten vollauf beschäftigt war. Wir wollen aber betonen, dass nicht der Schieri die Partie verlor. Man hätte sich halt mehr Fingerspitzengefühl bei Paul Menzel zum Beispiel gewünscht. Der sah für eine Situation, die in einem Spiel geschätzte 12000 Mal vorkommt, die zweite Gelbe. Zuvor hatte Menzel mit Hinterkopf den Ausgleich in der Nachspielzeit erzielt. Zu dem Zeitpunkt sogar verdient, weil Niederpöllnitz viel investiert hatte. Lösungen, nach vorn zu kommen, waren allerdings die Ausnahme geblieben.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war BW sogar die etwas aktivere Mannschaft. Das sollte aber nicht lange anhalten. Zu viele Fehlpässe, zu viele leichtfertig hergeschenkte Aktionen und Standarts brachten den guten Willen zum Stolpern und .die Mannschaft vollkommen aus dem Rhythmus. Zwar wühlte L. Müller wie ein Besessener, zwar trieb es Peters immer mehr nach vorn, aber Kahla verlegte sich nun auf cleveres Kontern, gepaart mit Zeitschinden und vorallem mit dem Schießen von Toren. Beim 1:2 stellte die gesamte Niederpöllnitzer Hintermannschaft im Gottvertrauen auf einem erhofften Abseitspfiff ihr Spiel ein, beim 1:3 blieb wieder mal nur ein Foul, um Schnelligkeitsnachteile wettzumachen und den Elfmeter verwandelte Khadoui sicher. Da waren die Gastgeber bereits auf 9 Mann geschrumpft. Während wie gesagt die gelbrote Karte gegen Menzel von wenig Fingerspitzengefühl begleitet gewesen war, war die gegen P.Sporer völlig zurecht gezeigt worden und unter der Rubrik "So geht das nicht" einzuordnen. Wie die Leistung von Niederpöllnitz an diesem Tag.