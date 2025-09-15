Der SV Rotenberg hat im Tabellenkeller der Bezirksliga Braunschweig 4 ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem 3:1 (3:1)-Auswärtssieg bei der SG Bergdörfer sammelte die Mannschaft von Trainer André Metenyszyn wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Gastgeber erwischten allerdings den besseren Start und gingen bereits in der 9. Minute durch Philipp Bode in Führung. „Die erste Viertelstunde ging klar an Bergdörfer, wir waren am Anfang zu weit von den Leuten entfernt, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben immer erst reagiert, wenn es zu spät war. In Folge sind wir dann auch verdient in Rückstand gegangen“, bilanzierte SVR-Co-Trainer Pascal Bigalke.

Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Andre Diederich glich in der 28. Minute aus, ehe Joker Luca Schulze (40.) und Dennis Tauchmann (45.) die Partie noch vor der Pause drehten. „Das Gegentor hat uns aufgeweckt und von da an war es ein komplett anderes Spiel. Wir waren auf einmal griffig, haben entscheidende Zweikämpfe gewonnen und dann schnell und einfach nach vorne gespielt. Die halbe Stunde nach dem Gegentor bis zur Halbzeit war top, da gibt es gar nichts zu meckern“, so Bigalke.

Nach dem Seitenwechsel überließ Rotenberg weitgehend den Hausherren das Feld, stand defensiv jedoch sicher. „Wir hatten dann zwar weniger vom Spiel und auch weniger Torchancen, aber haben dafür super gestanden und bis auf eine Aktion gar nichts mehr zugelassen“, erklärte der Co-Trainer.

Mit dem zweiten Saisonsieg verkürzt der SV Rotenberg den Abstand auf das rettende Ufer und verlässt zumindest vorerst die Abstiegsränge. „Wir haben in den letzten Spielen immer sehr viel investiert und deshalb war es umso wichtiger, endlich mal ein Erfolgserlebnis zu haben“, sagte Bigalke abschließend.

Für die SG Bergdörfer hingegen war die Niederlage ein Rückschlag im engen Mittelfeld der Tabelle, in dem das Team nun bei acht Punkten verharrt.