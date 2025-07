Markus Ziereis ist nach zwei Jahren beim VfB Oldenburg zurück in Bayern. – Foto: Dominik Adlhoch

Nach zwei Jahren im hohen Norden der Republik ist Markus Ziereis in seine Oberpfälzer Heimat zurückgekehrt. Der gebürtige Rodinger (Lkr. Cham) hat mit seiner Frau und den beiden Söhnen (4 und 2 Jahre alt) ein neues Haus in Laaber westlich von Regensburg bezogen und läuft in der neuen Spielzeit 2025/26 für die DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern auf. Wir haben uns kurz vorm Saisonstart mit dem 32-jährigen Torjäger unterhalten können.

FuPa: Markus, dein Wechsel nach Vilzing sorgte für Schlagzeilen in der Region. Wie fällt dein erstes kleines Fazit nach ein paar Wochen aus?

Markus Ziereis (32): "Das Gefühl, wieder in der Heimat zu sein, ist überragend. (grinst) Es war immer unser Wunsch, uns familiär im Raum Regensburg niederzulassen. Ich bin gerade dabei, mir beruflich etwas aufzubauen. In Vilzing kann ich ambitionierten Fußball spielen und habe eine tolle Perspektive. Ich kann Familie, Job und Fußball sehr gut verbinden. Mein Elternhaus ist nur gut 20 Minuten von Vilzing entfernt. Das lässt sich auch mal sehr gut mit einem Heimatbesuch verbinden. Kurz und knapp: Es läuft bislang toll." (lacht)





Zwei Jahre lang warst du am anderen Ende Deutschlands beim VfB Oldenburg beschäftigt. Was kannst du aus dieser Zeit mitnehmen?

"Es war eine Riesenerfahrung. Privat war es ein krasser Schritt, da unser jüngster Sohn damals erst drei Monate alt war, als wir nach Oldenburg gegangen sind. Ohne gewohntes Umfeld, ohne Großeltern und Verwandte in der näheren Umgebung. Und wer Kinder hat, weiß, was das heißt... (schmunzelt) Die Herausforderung haben wir aber super gemeistert. Wir haben 30 Minuten vom Meer entfernt gewohnt, das war schon auch herrlich. Sportlich gesehen hätte ich es mir freilich anders vorgestellt. Wir wollten um den Aufstieg in die 3. Liga mitspielen, das hat nicht geklappt. Deshalb war`s in dieser Hinsicht eher weniger erfolgreich."







Zurück zum Hier und Jetzt: Der DJK Vilzing wird nach einer ganz starken Frühjahrsrunde in der neuen Saison wieder einiges zugetraut. Was ist drin am Huthgarten? Eventuell wieder eine Überraschung wie 2023/24, als es am Ende die Vizemeisterschaft in der Regionalliga Bayern wurde?

"Im Vorfeld der Saison Prognosen abzugeben, wo man am Ende landet, ist immer schwierig. Der Verein leistet seit Jahren überragende Arbeit, vor allem auch was den Bereich Sponsoring angeht. Und das sage ich jetzt nicht nur aus dem Grund, weil ich nach Vilzing gewechselt bin. (lacht) Die DJK hat sich neben dem SSV Jahn zum sportlichen Aushängeschild in Ostbayern gemausert. Das primäre Ziel ist zunächst der Klassenerhalt, ganz klar. Wenn wir uns als Team schnell finden, können wir sicher eine gute Rolle spielen. Ein gutes Beispiel, was Teamspirit bewirken kann, ist für mich derzeit Paris St. Germain, auch wenn das freilich ein anderes Niveau ist. Die großen Stars wurden verkauft, und jetzt spielen sie alles in Grund und Boden, weil sie eine unglaubliche mannschaftliche Geschlossenheit ausstrahlen."





Auf was freust du dich in der kommenden Regionalliga-Saison am meisten?

"Ich freue mich sehr darauf, alte Weggefährten wieder zu treffen. Mit Aytac Sulu zum Beispiel habe ich bei Darmstadt 98 zusammengespielt und wir sind am Ende der Saison in die 2. Liga aufgestiegen. Toll, dass er jetzt Trainer bei Viktoria Aschaffenburg ist und wir uns so wieder mal über den Weg laufen. Oder auch Lars Bender, mit dem ich privat schon unterwegs war."





Mit der SpVgg Bayreuth, dem SSV Jahn Regensburg oder 1860 München hast du einige Traditionsklubs in deiner Vita stehen. Gibt`s noch Kontakt?

"Ja klar. Kevin Volland ist ja mein Trauzeuge. Genial, dass er jetzt wieder bei Sechzig ist. Beim Jahn habe ich nach wie vor einen guten Draht zu Andi Geipl und Bene Saller. Das Schöne ist, jetzt wo wir wieder in der Heimat sind: Ich werde mir sicher auch wieder einige Spiele anschauen und freue mich schon auf Besuche im Jahn-Stadion und im Grünwalder Stadion."





Danke fürs Gespräch und eine erfolgreiche Saison. Das Interview führte Mathias Willmerdinger.