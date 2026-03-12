Das Gefühl bleibt positiv

Maximilian Waack (am Ball) und der FCA Walldorf treffen am Samstag auf Barockstadt Fulda-Lehnerz. – Foto: Christopher Benz

Beinahe wäre der FC-Astoria Walldorf perfekt ins Jahr 2026 gestartet. Den beiden Erfolgen in Sandhausen und gegen Homburg folgte eine 0:2-Niederlage in Freiberg, das gleichzeitig das 400. Regionalliga-Spiel am Stück für den FCA seit dem Aufstieg 2014 gewesen ist. Beim Spitzenreiter lieferte der Tabellenfünfte dennoch eine richtig gute Partie, wie der Trainer fand. "Wir haben gesehen, dass wir beim Ersten mehr als nur mithalten können", sagt Andreas Schön und findet, "das hätten wir nicht verlieren müssen."

Das Gefühl bleibt also positiv. Form und Stimmung passen in der Schwetzinger Straße, was am Samstag erneut unter Beweis gestellt werden soll. Um 14 Uhr wird mit der SG Barockstadt Fulda Lehnerz ein Kontrahent als der gleichen Tabellenregion zu Gast sein. "Es ist wie so häufig, wenn man auf einen ähnlich guten Gegner trifft", holt Schön aus und erläutert, "Fulda besitzt eine große individuelle Qualität und strahlt besonders bei Standardsituationen Gefahr aus."

Ein bisschen mehr Robustheit in eben jenen Standardsituationen könnte Roman Hauk geben. Der Innenverteidiger und Vizekapitän nähert sich Woche für Woche der Startformation an, nachdem er beinahe die komplette Hinrunde verletzt passen musste. Seine Spielzeit steigert sich jedenfalls kontinuierlich. "Roman kommt immer besser rein", hat sein Trainer beobachtet, lässt sich aber selbstverständlich nicht in die Karten schauen, ob Hauk eventuell schon gegen Fulda beginnt.