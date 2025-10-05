Das Geburtstagsgeschenk der Mannschaft blieb aus: Kammerberg unterliegt Moosinning mit 0:1

Eine 0:1-Niederlage setzte es zum 50. Geburtstag von SpVgg-Coach Medeleanu in Moosinning. Pech hatten die Kammerberger in der Schlussphase.

Kammerberg – Ohne ihren Torjäger Dario Stanic und Innenverteidiger Marko Bilkic, die beide nicht rechtzeitig fit wurden, musste Bezirksligist SpVgg Kammerberg beim FC Moosinning antreten. Trainer Victor Medeleanu war gezwungen, umzubauen – und hoffte, dass seine Elf ihm an seinem 50. Geburtstag ein Geschenk macht. Doch das tat die SpVgg beim 0:1 (0:0) nicht – und verlor damit erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge.

Dass der Gegner besser ist als seine Platzierung, wussten die die Kammerberger. Dass Moos㈠inning die Anfangsphase bestimmte, lag allerdings auch an den Gästen. Denn die fanden nicht in die Zweikämpfe und agierten zu passiv. „Wir haben den Kampf nicht angenommen“, sagte Medeleanu. „Moos㈠inning war präsenter.“

SpVgg in Halbzeit eins ohne Torschuss

Die Heimelf hatte zwei gute Chancen auf die Führung, während Kammerberg in der ersten Hälfte ohne Torschuss blieb. Auch im Spielaufbau fehlte die nötige Präzision, um Druck zu erzeugen. Aus Sicht der Spielvereinigung konnte es nach dem Seitenwechsel nur besser werden.

Das wurde es. Kammerberg spielte danach mit Leidenschaft, gewann mehr zweite Bälle und kam besser in die Begegnung – war offensiv aber weiterhin zu harmlos. Die Pässe in die Tiefe oder Flanken in den Strafraum fanden zu selten einen Abnehmer.

Ein Moment der Unachtsamkeit reichte

Auf der anderen Seite reichte ein Moment der Unachtsamkeit, um das Spiel zu entscheiden: Nach einer Ecke stand Marco Esposito am zweiten Pfosten völlig frei und traf zum 1:0 (73.). „Da haben wir nicht gut verteidigt. Das ist ein Problem der letzten Wochen“, analysierte Medeleanu.

In der Schlussphase warf Kammerberg alles nach vorne. Pech hatten die Gäste, dass ein Freistoß von Alexander Nefzger an den Pfosten klatschte. Der Nachschuss fand ebenfalls nicht den Weg ins Tor. Danach verteidigte Moosinning den knappen Vorsprung souverän über die Zeit. Es blieb es beim 0:1 aus Sicht der Gäste.

„Aktuell fehlt uns etwas die Stabilität. Aber auch aus solchen Spielen können wir lernen“, sagte Victor Medeleanu. Trotz der verpassten Punkte blieb der Trainer an seinem Ehrentag optimistisch: „Solche Erfahrungen bringen uns weiter.“