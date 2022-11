Sein größter Moment: Im WM-Achtefinale 2014 setzte sich Julian Green gegen Belgiens Verteidiger Toby Alderweireld durch und hielt mit seinem 1:2 den Viertelfinaltraum der USA am Leben. 363 – Foto: FRANCISCO LEONG

„Das Ganze war unbeschreiblich“ – Julian Green über sein Karriere-Highlight, das US-Team und die WM Green hofft auf WM Teilnahme 2022 in den USA

Julian Green erlebte bei der WM 2014 in Brasilien sein persönliches Karriere-Highlight. Der Ex-Bayer über sein WM-Tor, die Chancen der USA und die WM in Katar.

Miesbach – Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Belgien spielt im Achtelfinale gegen die USA. Es läuft die 105. Minute, als Romelu Lukaku gerade das 2:0 für Belgien schießt. Der Favorit wähnt sich schon in der nächsten Runde, die USA stehen vor dem Aus. Jürgen Klinsmann, damals Trainer der US-Boys, blickt auf seine Bank. Wer könnte jetzt noch einen entscheidenden Impuls geben, damit der Außenseiter noch mal rankommt? Er wählt einen 19-Jährigen, der gerade in der Regionalliga für den FC Bayern auf Torejagd geht: Julian Green. WM: Damals bei den FC Bayern Amateuren: Green trifft für die USA gegen Belgien Diesen 1. Juli 2014 wird der millerweile 27-jährige Miesbacher nie vergessen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Verlängerung wechselt Klinsmann seinen Schützling ein. Und der braucht in seinem ersten WM-Spiel überhaupt keine Anlaufzeit. 107. Minute: Michael Bradley spielt auf Green. Der nimmt ihn volley. Der Ball rutscht etwas von seinem Fuß ab. Doch genau so, dass Thibaut Courtois im Tor der Belgier nur chancenlos hinterherblicken kann. Nur noch 2:1. Die USA waren wieder dran – und Green derjenige, der das ermöglicht hatte. Heute, knapp achteinhalb Jahre später, erinnert sich der mittlerweile 27-jährige Kicker der Spielvereinigung Greuther Fürth noch mal an diesen Tag zurück und fängt die Emotionen von Salvador da Bahia ein. „Der Moment, als der Ball im Netz war, das war einfach ein extrem schönes Gefühl“, sagt Green. WM Katar: US-Boys heute um 20 Uhr gegen Wales Etwas surreal, hatte er doch gar nicht mehr mit einer Einwechslung gerechnet. Und dann riss er mit seinem Tor plötzlich mehr als 50 000 Menschen in der Arena Fonte Nova von den Sitzen. Doch die USA brauchten ja noch ein Tor, waren immer noch 1:2 hinten. „Das Ganze war unbeschreiblich, doch die Freude hat nur kurz angehalten“, erinnert sich der Miesbacher. Es sei ihm hauptsächlich darum gegangen, „irgendwie noch das 2:2 zu machen“. Daraus wurde nichts, es blieb beim 2:1 nach Verlängerung für Belgien. Doch der in Tampa/Florida geborene Green hatte seinen Platz in den Annalen der Fußball-Geschichte der USA sicher. Bei der gestern in Katar angelaufenen Weltmeisterschaft ist Green nicht dabei. Seinen US-Boys, die heute um 20 Uhr gegen Wales ins Turnier einsteigen, drückt er dennoch die Daumen. USA Kader WM 2022: Green nicht dabei: „Ich hatte 0,0% Hoffnung“ „Ich denke, dass die Gruppe auf jeden Fall machbar ist. Da können sie weiterkommen“, schätzt Green die Chancen der Mannen von Gregg Berhalter ein. „England ist in der Gruppe ganz klar der Favorit“, sagt Green. Um Platz zwei müssten sich die USA mit Wales streiten, der Iran sei Außenseiter. „Wales hat ja gefühlt nur Gareth Bale, aber die werden hoch motiviert sein, weil die seit 1958 nicht mehr an einer WM teilgenommen haben“, sagt der Miesbacher. Dass Green selbst nicht Teil des US-Teams ist, habe ihn nicht verwundert. „Ich hatte wirklich 0,0 Prozent Hoffnung, dass ich gefragt werde“, sagt Green lachend. Kontakt zu Berhalter habe er auch nicht gehabt. Julian Green drückt Argentinien die Daumen: „Ich würde es mir für Messi wünschen“

Jubelszene in Rot: Beim FC Bayern konnte sich Green – hier mit Thomas Müller – nur selten über Tore freuen. – Foto: CHRISTOF STACHE

Im Verlauf des Turniers hätten die USA laut ihm nur Außenseiter-Chancen. Favoriten seien andere. Brasilien, Argentinien, Deutschland und Frankreich zählt Green auf. „Brasilien ist von der Qualität her echt top, aber auch Deutschland kann sehr weit kommen“, so der 27-Jährige. Den Titel gönnen würde er jedoch Argentinien. „Ich würde es mir einfach für Lionel Messi wünschen, dass Argentinien den WM-Titel holt“, sagt Green, der bekennender Fan von „La Pulga“ ist. Dass ein Underdog Weltmeister werden kann, glaubt Green eher nicht. „Man muss bedenken, dass die Teams so gut wie keine Vorbereitung zusammen hatten – da wird sich am Ende wahrscheinlich die Qualität durchsetzen“, mutmaßt der Ex-Spieler des FC Miesbach sowie der SG Hausham. „Die talentiertesten Spieler werden dieses Turnier am meisten beeinflussen.“ Green kritisiert WM in Katar: „Eine WM muss im Sommer gespielt werden“ Abgesehen von möglichen Titelkandidaten, kann sich Green nicht damit anfreunden, dass die WM in Katar stattfindet. Auch abseits der Politik. „Eine Fußball-WM muss meiner Meinung nach einfach im Sommer gespielt werden“, sagt Green. „Wenn ich das hätte entscheiden dürfen, dann hätte ich die WM nicht nach Katar gegeben. Aber jetzt ist es eben so.“ Wo die Weltmeisterschaft in vier Jahren stattfindet, das steht auch schon fest: in Kanada, Mexiko und den USA. Dann wieder im Sommer. 2026 wird Green 31 Jahre alt sein. Im Herbst seiner Karriere noch mal eine Heim-WM spielen. Was gäbe es Schöneres für ihn? „Eigentlich nichts“, sagt Green schmunzelnd. „Wenn mich der Trainer berufen würde, würde ich auf jeden Fall nicht Nein sagen – das würde noch mal alles übertreffen.“ Julian Green peilt WM in USA an: „Das wäre das Highlight“

Dynamisch im Mittelfeld: Bei Greuther Fürth hat Julian Green nun in der 2. Liga seine Heimat gefunden. – Foto: Christian Scholle