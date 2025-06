Mennrath ist erneut in der Landesliga vertreten. – Foto: Sascha Hohnen

Das gallische Dorf bleibt in der Landesliga Nach einer vernünftigen Rückrunde retteten die Mennrather die Saison und sicherten sich zum dritten Mal hintereinander den Landesliga-Klassenerhalt. Mit Marc Trostel als neuem Trainer geht es weiter. So verändert sich der Kader. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Mennrath

Das gallische Dorf ist auch in der Saison 2025/26 in der Landesliga vertreten. Mit 38 Punkten sicherte sich der SC Victoria Mennrath am Ende vorzeitig den Klassenerhalt und geht damit ab Sommer ins vierte Jahr in Folge in der Landesliga.

Das war gut in der Saison In dieser Spielzeit ragte die Rückrunde heraus. Besonders die Phase, in der man gleich sechs Heimspiele in Folge gewinnen konnte: Gegen DJK Fortuna Dilkrath (3:1), 1. FC Viersen (4:2), FC Remscheid (1:0), ASV Süchteln (2:1), SC Kapellen-Erft (3:1) und VSF Amern (1:0). „In der Rückrunde hat die Mannschaft das geleistet, wozu sie eigentlich auch in der Lage ist“, lobt Trainer Simon Netten. Das Potenzial sei immer da, nur werde es nicht allzeit abgerufen. „Gegen Ende der Rückrunde haben wir dann auch wieder angefangen nach vorne hin zu verteidigen. Das hat uns gutgetan, um in den alten Spielstil zurückzufinden“, nennt Mennraths Coach noch einen weiteren Pluspunkt.

Seine Mannschaft war zum Schluss hin einfach wieder mutiger auf dem Platz. Geholfen haben dem Team auch die beiden Wintertransfers Maximilian Lambertz für die Abwehr und der neue Torwart Mykyta Kriukov. Beide sorgten für mehr Stabilität im Defensivverbund und waren somit zwei wichtige Puzzleteile. Das war nicht gut