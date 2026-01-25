Das gab es noch nie! SV Stahl 1 und 2 stehen in der Endrunde

Unsere Herren der Ersten verdingten sich heute zur Zwischenrunde der Hallenkreismeisterschaften in Geraberg. Hinten raus spielten sich Dramen ab, es war wieder mal nichts für schwache Nerven. Spielerisch haben sie wirklich gut mitgehalten. Und besonders unser Jonas Grieser im Tor, der diesen Posten ausnahmsweise antrat und sonst eher den Feldspieler gibt, hielt wie auch in der Vorrunde überragend. In Ausübung seiner Pflicht verletzte er sich am Patschehändchen, wir wünschen gute Besserung!!!! Gerade im Offensivspiel waren gute Aktionen dabei. Im Umschaltspiel waren die Männer allerdings manchmal zu langsam. Nichtsdestotrotz haben sie bei jedem Spiel bis zum Ende alles gegeben.

Im letzten Spiel musste gegen Arnstadt 2 ein Sieg her um in die Finalrunde einzuziehen. Nach einem frühen Gegentor schien für die Fans der Drops gelutscht, nicht aber für die Stahl-Kicker... sie gaben nicht auf. Jan und Ben schafften es zwei Minuten vor Schluss den Ausgleich und in den letzten fünf Sekunden das Siegtor unterzubringen und damit den 2:1 Sieg einzutüten. Wie geil ist das denn bitte? Überhaupt fanden auch die Herren sowie die Fans für die beste Mannschaft auf dem Hallenboden. Man muss ja auch mal selbstkritisch sein können 😉 wir gratulieren und freuen uns auf das Finale in Apolda am nächsten Wochenende.