Das Fußballfest für die ganze Familie beim FC Aldekerk

Auch in diesem Jahr waren wieder rund um Fronleichnam mehr als 150 Gastmannschaften von nah und fern in der Aldekerker Landwehr-Arena am „Bläk“ am Ball. Der Gastgeber stellte insgesamt 14 Mannschaften für die Wettbewerbe in allen Altersklassen.

Zum Auftakt waren am Mittwochabend zunächst die Frauen und die Alten Herren am Ball. Bei bestem Sommerwetter wurde es am Feiertag erstmals so richtig voll auf der Anlage. Vormittags waren die E-Junioren im Einsatz, später folgten die Turniere der D- und C-Junioren.

Am Freitag war die Landwehr-Arena Schauplatz einer gelungenen Premiere. Nach den Wettbewerben der B- und A-Junioren hieß es Vorhang auf für den Karaoke-Abend. „Das hat richtig Spaß gemacht und hat für Begeisterung gesorgt. Ein geglücktes Experiment, das wir im nächsten Jahr in jedem Fall wiederholen“, so der Aldekerker Jugendleiter Jan van den Broek.

Der Samstag gehörte traditionell dem jüngsten Nachwuchs. Der Bambini-Treff verdeutlichte einmal mehr, dass sich die Fußballvereine am Niederrhein nicht allzu große Sorgen um die Zukunft machen müssen. Am Rand schaute die ganze Familie zu, wie die Kleinen auf vielen Kleinfeldern ihren „Funino“-Spaß hatten. Auch außerhalb des Platzes kam keine Langeweile auf. Dafür sorgten Attraktionen wie eine Hüpfburg, eine Erlebnisrutsche, Kinderschminken und Kinderanimation.

Eine Jupp-Tillmanns-Sportwoche ist außerdem ohne das beliebte Jux-Turnier unter dem Motto „Unser Dorf spielt Fußball“ undenkbar. „Wir mussten in diesem Jahr leider zum ersten Mal einigen Mannschaften absagen. Wir hatten ganz einfach zu viele Anmeldungen“, so Jan van den Broek. 24 Teams waren mit von der Partie und hatten bis spät in den Abend hinein ihren Spaß, ehe am Bierstand die dritte Halbzeit eingeläutet wurde.

Zum Abschluss kickten am Sonntag noch einmal die F-Junioren, bevor mit einem Frühschoppen der gemütliche Ausklang begann. Den einen oder anderen Jubel gab’s auch noch zu hören, als die Gewinne der großen Tombola verteilt wurden. Wenig später rückten noch einmal viele Helferinnen und Helfer an. Nach den Aufräumarbeiten sah der „Bläk“ schon am Sonntagabend wieder so aus, als sei fünf Tage lang nichts gewesen.

Die 43. Auflage der Sportwoche – nur Corona sorgte für eine Unterbrechung – wird in guter Erinnerung bleiben. „Wir hatten an allen Tagen wirklich perfektes Wetter. Das hat der Stimmung natürlich noch einmal einen Extraschub gegeben“, so Jan van den Broek. Bald trifft sich das „Wir-Team“ wieder und hat garantiert Ideen für die Nummer 44. Der Termin steht schon: Fronleichnam fällt 2026 auf den 4. Juni.