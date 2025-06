Das Fußball-Dorf Aldekerk feiert

In Aldekerk ist eine Menge los. – Foto: Hannah Gooren

Traditionell steht die Landwehr-Arena rund um Fronleichnam ganz im Zeichen der Sportart Nummer eins. Von Mittwoch bis Sonntag, 18. bis 22. Juni, richtet der FC Aldekerk bereits zum 43. Mal die Jupp-Tillmanns-Sportwoche aus. Für alle Fußballfreunde aus dem Dorf und der näheren Umgebung ist der Besuch ein Muss.

Los geht es am Mittwochabend Von den Bambini, die am Samstag ab 10 Uhr vor großer Kulisse am Ball sind, bis zu den Altherren, die am Mittwochabend mit den Frauen-Teams den Wettbewerb eröffnen – der Turnierreigen deckt alle Generationen ab. Diesmal sind 14 Mannschaften des Gastgebers mit von der Partie, mehr als 150 Gastmannschaften aus nah und fern haben ihr Kommen angekündigt. Gespielt wird ausschließlich auf Kleinfeld – sowohl auf dem frischen Rasen als auch auf dem Kunstrasenplatz, was für abwechslungsreiche und temporeiche Spiele sorgt.

Neben dem sportlichen Wettstreit steht vor allem das Miteinander im Mittelpunkt. Wer nicht gerade selbst am Ball ist, kann sich auf ein vielseitiges Rahmenprogramm freuen: Maskottchen wie Paw Patrol, Jünter von Borussia Mönchengladbach und Ennatz vom MSV Duisburg sorgen für Begeisterung und gute Laune. Für die Kleinsten gibt es eine Sandbox, Kinderschminken, Kinderanimation, eine neue Hüpfburg („Mastergoal“), eine Erlebnisrutsche und eine Fotobox, in der Erinnerungsbilder entstehen. Wer seine Schusskraft testen will, kann sich bei der Torschussgeschwindigkeitsmessung beweisen. In der Cafeteria duftet es nach frischem Kaffee, selbstgebackenem Kuchen und den fast schon legendären Aldekerker Waffeln, Slush Ice und Süßigkeiten dürfen ebenfalls nicht fehlen. „Snack Attack“ und „Don Peppone“ versorgen die Besucher mit Pommes, Pizza und Pasta, die örtliche Brennerei „Brüdergeist“ ist mit ihren Spirituosen ebenfalls vertreten. Die Jugendmannschaften waren in den vergangenen Wochen in den Ortschaften unterwegs und haben fleißig Lose für die große Tombola verkauft. Lose sind außerdem an allen fünf Tagen erhältlich – zu gewinnen gibt’s beispielsweise ein Trampolin und einen Reisegutschein.