Das Fußball-Abenteuer von Julian Janßen

Am 8. Juli erreichten Julian Janßen eine E-Mail und eine SMS, die in ihm Glücksgefühle auslösten. Der Inhalt der Nachrichten sorgte für Erleichterung und ließ die Vorfreude wachsen. Das US-Generalkonsulat in Frankfurt gab endlich Grünes Licht für die Einreise des 18-jährigen Xanteners in die Vereinigten Staaten.

„Das Warten auf die Rückmeldung aus Frankfurt war ganz schön anstrengend. Jetzt bin ich aber froh, dass es für mich am 7. August losgeht“, sagt der Lüttinger, der am Donnerstag in Düsseldorf in den Flieger steigen wird. Für Janßen ist es nicht der erste Fußball-Trip ins Ausland. 2022 wurde er vom Unterricht am Stiftsgymnasium freigestellt, um für drei Monate nach England zu gehen. Der dortigen ­Buckswood School in Hastings ist eine Fußballakademie angeschlossen.

Das lange Warten und Bangen, ob er das Visum tatsächlich bekommen würde, hatte endlich ein Ende. Janßen, der in der vergangenen Saison als A-Junior mit dem VfB Homberg II in die Bezirksliga aufgestiegen war, wird mit einem Stipendium an der Dordt University in der Stadt Sioux Center im US-Bundesstaat Iowa im Schwerpunkt Wirtschaft studieren und in der Soccer-Mannschaft der Uni spielen.

Das Internatsleben verbunden mit seinem Lieblingshobby gefiel ihm so gut, weshalb für ihn klar war: Ich will nach dem Abitur ins Ausland gehen. Traumziel war eine Universität in den USA. Durch das dortige Fördersystem finden „sehr gute Schüler in Kombination als sehr gute Sportler“ beste Voraussetzungen für die weitere Ausbildung.

„Ich kann diesen Schritt wirklich jedem jungen und ambitionierten Sportler empfehlen, der die notwendigen schulischen Qualifikationen mitbringt. Es bieten sich deutlich bessere Voraussetzungen, als sie hier an einer der Universitäten zu finden sind“, sagt Janßen. Er hat einen Abiturschnitt von 1,3, der ihm ein akademisches Stipendium ermöglicht.

„Nachdem ich meine Vorhaben erfolgreich meinen Eltern vermarktet hatte und sie zugestimmt hatten, habe ich mich vor etwa eineinhalb Jahren bei der Agentur ASM Sports mit Sitz in Florida angeschlossen. In einem Video mit meinen fußballerischen Höhepunkten habe ich mich vorgestellt“, so Janßen.

Die Agentur verschickte Video-Material aus Spielszenen an Soccer Coaches in den USA. Schließlich lagen ihm Angebote von verschiedenen Universitäten vor. Das beste Gefühl hatte Janßen bei der Dordt University – was auch an mehreren ausführlichen Gesprächen mit dem Coach der Soccer-Mannschaft lag. Nach der Zusage im April bekam der Xantener ein zehnwöchiges individuelles Trainingsprogramm gemailt, um sich auf die Saisonvorbereitung einstellen zu können.

Viel Krafttraining steht an

„Ich bin als Schienenspieler auf der rechten Seite eingeplant. Da der Fußball dort deutlich körperlicher ist als hier, musste ich auch viel Krafttraining absolvieren – aber das mag ich“, sagt der Verteidiger, der beim SSV Lüttingen, SV Sonsbeck, SV Straelen und VfB Homberg ausgebildet wurde. In Straelen und Homberg trainierte er unter anderem auch mit der Oberliga-Mannschaft mit.

Die Saison im College Soccer geht in der Regel von September bis November. In diesem Zeitraum steht täglich mindestens immer eine Einheit auf dem Trainingsprogramm – oft auch morgens um sechs Uhr, bevor um kurz nach acht Uhr die Vorlesungen beginnen. Zunächst spielt Janßen mit dem Team der Dordt University in einer regionalen Meisterschaft gegen elf Mannschaften aus den US-Bundesstaaten Iowa, Nebraska sowie South Dakota.

Durch ein Play-off-System kann sich eine der Mannschaften anschließend für eine nationale Endrunde qualifizieren. „Wir wollen schon vorne mitspielen“, sagt Julian Janßen. Außerhalb der Saison wird das Trainingspensum mit der Uni-Mannschaft dann auf drei Einheiten plus ein Testspiel pro Woche reduziert.

Mit dem Stipendium kann er vier Jahre in den USA studieren. Der Weg zum Visum dauerte länger als gedacht. Allein rund zwei Monate vergingen, bis er einen Termin in Frankfurt beim Generalkonsulat bekommen hatte. Darauf folgte wegen neuer Regelungen der US-Regierung noch eine Kontrolle seines Social-Media-Kontos. „Jetzt ist aber alles für die große Reise angerichtet“, sagt Julian Janßen kurz vor seinem Abflug in einen neuen, aufregenden Lebensabschnitt.