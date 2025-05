Das FuPa-Spiel der Woche: SV Winzeln sichert sich vorzeitig Platz zwei

Der VfL Mühlheim macht einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft. Dotternhausen dreht spät die Partie gegen Waldmössingen, während Schwenningen/Stetten Weildorf/Bittelbronn überrollt. In der Staffel 2 holt der Meister SGM Deißlingen/Lauffen einen 3:0-Erfolg gegen Rangendingen und sorgt damit auch für den Abstieg der Gäste. Bubsheim bleibt mit einem 7:0 gegen Schwenningen auf dem zweiten Platz, Schramberg feiert ein Schützenfest gegen Rottweil.

Der SV Winzeln sichert sich dank eines 2:1-Heimerfolgs über die Spvgg Trossingen schon vorzeitig den zweiten Platz. Colin Michelfelder brachte die Hausherren früh in Führung (9.), Simon Gaus erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1). Denis Ruks verkürzte in der 78. Minute, doch der Ausgleich blieb Trossingen verwehrt.

Das sagen die Trainer:

Tobias Bea (Trainer des SV Winzeln): "Denke der Sieg war nicht unverdient, wir mussten aber am Schluss noch ordentlich zittern. Die erste Halbzeit ging klar an uns und die zweite an den Gegner aus Trossingen. Dank unserem Torwart haben wir den Sieg noch über die Zeit gebracht."

John Müller (Trainer der Spvgg 06 Trossingen): "Sind heute nicht gut ins Spiel gekommen. Lagen folgerichtig 0:1 hinten. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit dann nach einem unberechtigten Eckball das 0:2. Fand es aber in der 1. Halbzeit trotzdem ein ausgeglichenes Spiel auf Grund der Torchancen. Zweite Halbzeit hatten wir sehr viel Ballbesitz und haben das Spiel klar dominiert. Allerdings musste Winzeln auch bereits in der ersten Halbzeit zweimal verletzungsbedingt wechseln. Machen nach einem schönen Spielzug dann den anschlusstreffer zum 1:2. Ingesamt hatten wir 3 bis 4 hundertprozentige Torchancen die wir in der zweiten Halbzeit liegen lassen. Auf Grund der zweiten Halbzeit kann ich mit der Leistung meiner Mannschaft ganz zufrieden sein bis auf die Chancenverwertung. Für beide Mannschten hat aber das Pokal-Halbfinale am kommenden Donnerstag eine deutlich höhere Priorität als das Ligaspiel."



