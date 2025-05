Das FuPa-Spiel der Woche: SV Winzeln empfängt Spvgg 06 Trossingen

In der Staffel 1 der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern empfängt der VfL Mühlheim den TSV Benzingen, während Verfolger SV Winzeln gegen die formstarke Spvgg 06 Trossingen gefordert ist. In der Staffel 2 kämpfen aktuell noch mehrere Vereine um den Klassenerhalt, ein direktes Duell bestreiten die SGM Nusplingen/Obernheim (Platz 7) und der TSV Trillfingen (Platz 6)

Das sagen die Trainer:

Tobias Bea (Trainer des SV Winzeln): "Beide Teams können frei aufspielen, da es bei beiden um nahezu nichts mehr geht und somit ist das Ergebnis völlig offen. Aktuell fehlen uns mit Manu Sohmer beruflich und unsere langzeitverletzten Serhat Akyildiz, Marvin Schwenk und Luca Toni Hetzel. Wir werden aber wieder eine schlagkräftige Truppe aufbieten können. Der Gegner gehört zu den Besten der Liga und verfügt über einige Landesligaerfahrene Spieler. Da liegt ein hartes Stück Arbeit vor uns."

John Müller (Trainer der Spvgg 06 Trossingen): "Wir hatten in der Hinrunde gegen sie daheim gespielt, es ist eine sehr kompakte gute Mannschaft, die sehr gut verteidigen kann. Wir hatten im Hinspiel auch sehr viel Ballbesitz. Ich gehe davon aus das es jetzt am Sonntag in Winzeln auch wieder ähnlich sein wird, dass sie uns kommen lassen wollen. Das sind so die Erwartungen, die ich habe. Es geht darum natürlich Lösungen zu finden, das wir da natürlich über die Kette spielen können oder durch die Kette und dadurch unsere Chancen kreieren. Es wird sicherlich ein 50:50 Spiel sein. Ein klarer Favorit denke ich wird es in dem Spiel nicht geben und von dem her wird es wahrscheinlich ein enges, interessantes Spiel. Personell war es letzte Woche sehr sehr schlecht, da hatten wir eigentlich nur einen Auswechselspieler von der ersten Mannschaft dabei. Aber zum Glück kommen drei wieder zurück, einer aus einer Verletzung und die anderen zwei aus Krankheit. Von dem her sind wir dann zumindest auch da von der Bank her diesen Sonntag wieder gut besetzt."



FuPa-Redaktionstipp: 2:2



---