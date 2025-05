Das FuPa-Spiel der Woche: FV Rottweil und FC Hardt kämpfen um Platz 7

Der SV Dotternhausen empfängt im Kampf um Rang zwei in der Staffel 1 der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern die SG Weildorf/Bittelbronn. Tabellenführer VfL Mühlheim tritt beim SV Waldmössingen an und könnte entgültig die Meisterschaft klarmachen, während der SV Winzeln auf die SGM Bösingen II/Beffendorf II trifft. In der Staffel 2 will die SGM Deißlingen/Lauffen nach dem gesicherten Titel auch beim FSV Schwenningen nichts liegen lassen.

Beide Teams kämpfen um den Ligaverbleib. Nach der deutlichen Niederlage in Schramberg will Rottweil eine Reaktion zeigen, während Hardt nach dem Sieg gegen Wurmlingen den siebten Platz verteidigen möchte. Ein richtungsweisendes Spiel am vorletzten Spieltag.

Das sagen die Trainer:



Augusto Alfidi (Trainer des FV 08 Rottweil): "Durch die Niederlage in Schramberg (war auch in der Höhe absolut verdient) hat sich die Situation weiter verschlechtert! Bei nun 2 Punkten Rückstand auf den FC Hardt ist ein Heimsieg absolut Pflicht um am Gegner wieder vorbeizuziehen!! Zusätzlich kommt hinzu, dass wir gegenüber den Mitkonkurrenten das am deutlich schlechteste Torverhältnis besitzen, so dass wir zusätzlich darauf hoffen müssen, das Nusplingen nicht in Gruol/Erlaheim gewinnt! Die personelle Situation bleibt weiterhin angespannt .Einziger Lichtblick ist die Rücckehr von Torjäger Christian Braun! Bekanntermaßen gehört Hardt nicht zu unseren Lieblingsgegnern. Sie spielen eine extrem gute Rückrunde!! Man muß nur auf die erzielten Tore schauen! Es muß uns gelingen ihre extrem starke Offensive um Thomas Schondelmaier in den Griff zu bekommen! Eine Niederlage würde den Abstieg bedeuten!! Der Druck ist immens,aber damit müssen wir klarkommen! Sollte in der Landesliga Wittendorf noch an Frommern vorbeiziehen, wäre sogar Platz 6 der Relegationsplatz und für uns schon nicht mehr zu erreichen! Es gab tatsächlich schon angenehmere Situationen!!"

Nino Eisensteck (Trainer des FC Hardt): "Wir haben seit Beginn der Rückrunde ausschließlich Endspiele. Somit hat das direkte Duell am Samstag gegen Rottweil sicher eine besondere Brisanz, ist wie gesagt aber nichts neues für uns. Ich erwarte einen harten Fight mit einem engen Ergebnis. Rottweil hat wie fast jede Mannschaft Schlüsselspieler wie Simon Kläger oder Brauni, da gibt es keine Geheimnisse. Wir wissen was wir zu tun haben, haben viel Selbstbewusstsein und werden sehr mutig auftreten. Personell können wir nach langer Zeit mal wieder aus dem Vollen schöpfen."





