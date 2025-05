Das FuPa-Spiel der Woche: "Es war ein hochverdienter Sieg"

Der VfL Mühlheim bleibt auch nach dem 25. Spieltag ungeschlagen und macht mit einem 4:0-Erfolg in Waldmössingen den Meistertitel in der Staffel 1 der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern endgültig perfekt. Der SV Winzeln verliert in Bösingen klar mit 0:4. In der Staffel 2 sichert sich der FC Hardt mit einem 5:2-Sieg in Rottweil den Relegationsplatz, während der FV 08 Rottweil und die SGM Nusplingen/Obernheim als weitere Absteiger feststehen. An der Spitze liefern sich Gruol, Schramberg und Bubsheim ein enges Rennen um Platz zwei.

Das sagen die Trainer:



Augusto Alfidi (Trainer des FV 08 Rottweil): "Die Enttäuschung ist im Moment einfach riesengroß! 20 Minuten abtasten von beiden! Es zieht sich die ganze Saison wie ein roter Faden!

Der erste individuelle Fehler führt prompt zum 0:1!!! Kathastrophaler Stellungsfehler führt zum 0:2! Hatten mit dem Halbzeitpfiff die Riesenchance nach Eckball nochmal ranzukommen!!

Niklas Jordan vergibt freistehend aus kurzer Distanz per Kopf!Dann wäre es vielleicht anders gelaufen! Mit Wiederbeginn sofort der nächste Fehler im Spielaufbau! Laufen in den nächsten Konter-Herrlicher Heber über den Torwart durch Thomas Schondelmaier!! Alles was wir verändert und besprochen haben Makulatur und natürlich die Entscheidung!! Auch in der Höhe dann absolut verdient!! Die Tabbelle lügt nicht……Furchtbare Misere personell…und die Leistungen nicht konstant genug!!! Ich war am Ende für all die Herausforderungen auch nicht gut genug!! Muß ich mir auch eingestehen!!!So will man nach 35 Trainerjahren wirklich nicht aufhören…. aber jetzt muß ich die Dinge auch erst mal schlucken!!!"

Nino Eisensteck (Trainer des FC Hardt): "Die ersten 25 Minuten waren eher abwartend von uns ohne dass wir zu viel vom Spiel hergegeben haben. Dann machen wir nach einem schönen Spielzug das 1:0 und wenig später das 2:0. danach haben wir viele Möglichkeiten, das Spiel schon früher zu entscheiden, aber haben beste Chancen ausgelassen. Uns war klar, dass wir nach der Halbzeit sofort da sein müssen, haben dann auch schnell das 3:0 und 4:0 gemacht, was das Spiel entschieden hat. Danach wurden wir ein wenig zu selbstsicher und haben zwei unnötige Gegentore kassiert. Schlussendlich war es ein hochverdienter Sieg, der noch höher ausfallen hätte können. Jetzt geht’s für uns weiter und wir werden alles daran setzen, in der Liga zu bleiben. Am Schluss wünsche ich dem FV 08 Rottweil alles Gute für die Zukunft."





