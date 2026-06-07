Das fünfte 2:0 in Folge bringt Geisenfeld in die Kreisliga

Zum Relegationsspiel in Karlshuld kamen über 1760 zahlende Zuschauer und sorgten bei bestem Wetter für eine entsprechende Kulisse. Die beiden Teams ließen sich zunächst anstecken. In den ersten Minuten ging es gleich mit schönen Angriffen hin und her. In der siebten Minute kam Bilal Rihani nach einer Hereingabe von links zentral zum Abschluss, schoss aber drüber. Drei Minuten später zog Stefan Schmailzl vom rechten Flügel nach innen und zog ab. Torwart Lehner konnte noch abwehren, doch Timo Postruschnik hatte nachgesetzt und knallte das Leder zum 0:1 unter die Latte. Mit der Führung im Rücken ließ Geisenfeld den Ball gut laufen und kontrollierte die Partie, kam aber bis zur Pause zu keiner nennenswerten Torchance mehr. Karlskron setzte auf Umschaltspiel, wurde damit aber nicht gefährlich.

Nach dem Seitenwechsel gab der Kreisligist einen ersten Schuss ab, der aber eher eine Rückgabe darstellte und kein Problem für Torwart Benedikt Köhler war. Auf der Gegenseite kam der starke Furkan Bayraktar zum Abschluss, zielte jedoch über das Tor. Auch Bilal Rihani setzte seinen Gewaltschuss nach einer Stunde knapp neben das Tor. In dieser Phase kam auf beiden Seiten kaum Spielfluss auf. Karlskron wurde etwas aktiver, stellte die starke Geisenfelder Defensive aber nicht vor Probleme. Die gefährlichste Situation war ein riskanter Rückpass von Spielertrainer Stefan Hoffmann aus der Bedrängnis heraus zu Torwart Köhler, doch die Defensive konnte klären. In der Schlussphase, wo man eigentlich Karlskron nochmal stärker erwartet hätte, kam Geisenfeld nochmal auf. In der 84. Minute stand Kilian Thunig nach Zuspiel von Lukas Kellermann frei vor dem Tor, verfehlte es aber. Eine Minute später wurde Lukas Kellermann von Simon Kirmaier angespielt und zog ab. Sein Schuss wurde abgefälscht und senkte sich über Lehner hinweg zum 0:2 ins Tor. Der Kapitän entschied damit in seinen 346. Spiel für den FC Geisenfeld die Partie für sein Team, denn am Resultat änderte sich nichts mehr. Der FC Geisenfeld gewann völlig verdient und steigt nun doch noch in die Kreisliga auf.