Das Führungstrio wird sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen Die drei das Klassement anführenden Teams aus Hahnbach, Edelsfeld und Kaltenbrunn stehen vor Pflichtaufgaben.

Am letzten Spieltag der Vorrunde in der Kreisklasse West dürfte sich am Wochenende nach absolvierten 90 und etwas mehr Minuten an der Tabellenkonstellation am "oberen Rand" eigentlich nichts ändern, denn die "drei Musketiere" auf den Rängen 1 bis 3 gehen als klarer Favorit in ihre Matches. Sowohl Primus SV Hahnbach II (1./30 - in Ebnath), als auch der FC Edelsfeld (2./28 - gegen die SG Sorghof) und schließlich der FC Kaltenbrunn (3./28 - in Grafenwöhr) werden sich keine Blöße geben und dafür sorgen, mit einer guten Ausgangsposition in die Rückrunde starten zu können.

In den miefigen Niederungen des Klassements stehen Schlußlicht SpVgg Neustadt am Kulm (14./6 - gegen Eschenbach) und der SV Riglasreuth (11./11 - gegen Neusorg) vor Derbys und hoffen, dass die dort herrschenden eigenen Gesetze greifen, um gegen den favorisierten Gast lebenswichtiges Punktegut einzufahren.

In der Partie der "Zweiten" der "Ostler" (9./12) gegen den TSV Pressath (7./15) kreuzen zwei Teams die Klingen, die sich in letzter Zeit aus dem Abstiegssumpf herausgewunden haben, beide verfolgen deshalb das Ziel, mit Zählbarem den positiven Trend fortzusetzen und weiter Richtung "ruhiges Fahrwasser" zu marschieren. Schließlich sehen die Fans in Etzelwang ein Mittelfeldduell, wenn Gastgeber SVE (4./20) auf den SVSW Kemnath (6./19) trifft. Hier ist der Spielausgang völlig offen, ein enges und spannendes Match darf erwartet werden.